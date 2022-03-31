كندا: 50 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حدث رفيع المستوى بشأن دعم الاستجابة الإنسانية فى أفغانستان 2022، الذى عقدته الأمم المتحدة وعدد من الدول. وأوضحت كندا أنه سيتم تسليم هذه المساعدة من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء العاملين فى المجال الإنسانى مع القدرة التشغيلية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وقال وزير التنمية الدولية والوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية فى المحيط الهادئ فى كندا، هارجيت ساجان، فى بيان: "مع مرور كل يوم، يزداد الوضع سوءًا بالنسبة للأفغان، ولا شك فى أن أفغانستان على شفا كارثة إنسانية"، مشددًا على أن الدعم الإضافى الذى أُعلن عنه اليوم سيساعد فى توفير بعض الإغاثة المطلوبة.

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