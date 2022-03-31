لخفض الأسعار.. بايدن يطرح مليون برميل نفط من احتياطي أميركا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه أمر بطرح مليون برميل من الاحتياطي النفطي يوميا، في محاولة لخفض أسعار الوقود.

وقال بايدن إنه سيتم طرح مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي في السوق خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل ضبط إيقاع الأسعار المرتفعة.

وأوضح أن القرار يأتي بهدف إنهاء الاعتماد على النفط الخارجي وتحقيق الاستقالية في مجال الوقود، مضيفا "ينبغي لنا أن نكون مستقلين على الأمد الطويل".

وأضاف: "حرب بوتن على أوكرانيا تفرض تكلفة على حلفائنا حول العالم، هذه الحرب جعلت معروض النفط ينخفض والأسعار ترتفع".

وتابع: "إذا استقلت أوروبا عن الغاز الروسي سيتغير الوضع تماما".

وكشف بايدن أن الأسعار ارتفعت بالأساس بسبب "جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.. لذلك ينبغي لنا زيادة الإمدادات".

ودعا الرئيس الأميركي شركات النفط إلى "وقف زيادة أرباحها على حساب الشعب الأميركي".

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال إن طرح مليون برميل يوميا "أمر قياسي" و"سيوفر قدرا تاريخيا من الإمداد، ليكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يرتفع الإنتاج المحلي".

وأضاف المسؤول أنه "لا يوجد شيء يقف في طريق إنتاج النفط المحلي"، مبرزا أن الولايات المتحدة "تقترب بالفعل من مستويات قياسية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي".

وأشار إلى أن هناك شركات نفطية تفعل الشيء الصحيح وتلتزم بزيادة الإنتاج الآن.