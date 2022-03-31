الضمان المطور تسجيل دخول بالسعودية 1443 وشروط الاستفادة من الضمان

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين خلال الفترة الحالية عن طريقة تسجيل الدخول على برنامج الضمان الاجتماعي وذلك من أجل الحصول على الدعم المادي الذي يساعدهم في مواجهة أعباء الحياة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية نقل كافة خدماتها إلى منصة الضمان المطور تسجيل دخول 1443 والذي يعتبر من أهم برامج الدعم.

الضمان المطور تسجيل دخول

يمكنك تسجيل الدخول على برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة الضمان الاجتماعي المطور ، وذلك من خلال الرابط الرسمي المخصص للدخول.

، وذلك من خلال الرابط الرسمي المخصص للدخول. الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على أيقونة “تسجيل جديد” في حالة عدم وجود حساب مسبق على المنصة، أما إذا كنت تمتلك حساب بالفعل قم بالضغط على “تسجيل الدخول”.

اختر قائمة “الخدمات الإلكترونية” ومنها اضغط على “خدمة المعاشات”.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، قم بالضغط على رمز” تسجيل الدخول للخدمة”.

قم بتحديد مكتب الضمان والفئة.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق وواضح.

قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها جميعًا.

اضغط على زر “إرسال”.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي بنجاح.

شروط الضمان الاجتماعي

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على راتب الضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الشروط في:

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

ان يكون المتقدم فوق 35 عام.

الإقامة الدائمة داخل الأراضي السعودية.

لا يمتلك أي عقارات أو أصول.

ليس لديه سجل تجاري أو نشاط تجاري.

يمتلك الشخص المتقدم حساب بنكي.

أن يكون قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم أقل من قيمة الدعم الذي سيحصل عليه عند قبوله في برنامج الضمان المطور.

أن يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والداعمة للطلب.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل

وفقًا للجدول الزمني إيداع راتب الضمان الاجتماعي القديم في حسابات المستحقين صباح يوم الأحد الموافق 2 رمضان 1443، 3 أبريل 2022، وخلال الفترة الحالية تصاعدت بعض المطالبات بمحاولة تقديم موعد صرف راتب شهر أبريل، وذلك قبل بداية شهر رمضان حتى يتم قضاء كافة الاحتياجات المعيشية من السلع المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وبالنسبة إلى راتب الضمان الاجتماعي المطور فإنه تم إيداع الرواتب اليوم الموافق 31 مارس 2022.