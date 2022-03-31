مواعيد دوام الجامعات في رمضان 1433 وقواعد التقويم الدراسي

تختلف مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان الكريم عن بقية الأشهر، نظرًا لما لدى ذلك الشهر من قيمة دينية كبيرة فهو شهر العبادات، وفيه يلزم توفير الوقت الكافي للصلاة والعبادة والتقرب إلى الله، بالإضافة إلى أداء فريضة الصوم، وحرصًا من وزارة التعليم السعودية على منح الطلاب فرصة للصوم والراحة قبل الإفطار قامت بإصدار قرارات خاصة بتفاصيل دوام الجامعات في رمضان للعام الهجري 1443، والتي أشارت فيها إلى تخفيض عدد الساعات الدراسية اليومية رأفة بالطلاب.

تفاصيل دوام جامعة الملك سعود في رمضان 1443 – 2022

قررت إدارة جامعة الملك سعود الموجودة في المملكة العربية السعودية بتخفيض عدد ساعات الدوام بداخل الحرم الجامعة إلى ست ساعات فقط، وذلك ينطبق على كلاً من الطالب والمعلم، حيث قامت بتحديد المواعيد الرسمية لبدء العمل وفتح أبواب الجامعة من العاشرة صباحًا، على أن تغلق الجامعة أبوابها في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

تفاصيل دوام جامعة المجمعة في رمضان 1443 – 2022

حددت جامعة المجمعة السعودية مواعيد الدراسة طوال شهر رمضان الكريم بشكل يراعي قدرة الطلاب على تحمل الصوم والدراسة معًا وكذلك توفير وقت كافي لاستغلال الشهر الكريم الاستغلال الأمثل، حيث جاءت تفاصيل القرار بما ينص على :

ضرورة حضور الطلاب في الحرم الجامعي من الساعة العاشرة صباحًا وتمتد ساعات الدراسة إلى الثالثة والنصف بعد الظهر.

كما يشترط على الطلاب والطالبات ضرورة تلقى المحاضرات إلكترونيًا من المنزل، وذلك لتطبيق نظام التعلم عن بعد، حيث وتبدأ المحاضرة في بث مباشر بدءا من الساعة التاسعة مساءا وتمتد إلى الساعة الثانية عشر، ويحق للطالب المشاركة والمناقشة أثناء الشرح.

تم تحديد زمن المحاضرات الدراسية في جامعة المجمعة، حيث تتفاوت مدة المحاضرات من بين خمسون دقيقة – ثمانون دقيقة – مائة دقيقة – مائة وستون دقيقة.

قواعد التقويم الدراسي للجامعات

هناك عدة تعديلات مستحدثة تم أضافتها على التقويم الدراسي للجامعات وهم: