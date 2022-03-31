نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 PDF من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب والطالبات لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج، حيث قد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي حالياً أصبحت معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي العراقية، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقر ة التالية من هذا المقال خطوات استخراج تلك النتائج الصحيحة بشكل وبصورة الكترونية
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتعرف على حالة ان تم القبول داخل الكليات ام من عدمها، بعد ان تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية، على ان يتم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي حالياً اصبحت جاهزة لاستخراجها فى جميع المحافظات العراقية، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان على غرار هذا الامر خطوات الحصول على تلك النتائج من المنزل
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع و نستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين فى جميع المحافظات العراقية على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي ومباشرة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها
- النقر على خانة استعلام على ان تكون على الفور النتائج أمامكم على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
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