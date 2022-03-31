نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب في البنك الأهلي خطوة بخطوة عبر الإنترنت البنك الأهلي التجاري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في البنك الأهلي خطوة بخطوة ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية والكثير من الشباب في معرفة كيفية فتح حساب عبر البنك الأهلي السعودي عبر الإنترنت، حيث يقوم البنك بتقديم العديد من خدمات البنك والاستعلامات والاستفسارات من خلال الإنترنت وذلك من أجل الحصول على المزايا المقدمة من المصرف، وجدير بالذكر أيضا أن المصرف بتقديم كافة خدمات المصرف والعمليات والحسابات الجارية من خلال الهيئة الشرعية بالسعودية وتحت رعايتها وبهذا يعتبر البنك بنكا إسلاميا، ويقوم أيضا بعملخدمات المصرف التابعة له من خلال الإنترنت حيث يعمل أيضا بتقديم خدمات الأهلي كابيتال المقدمة من الأهلي تداول ليكون في مقدور العميل الاشتراك في السوق السعودي أو السوق العالمي للأسهم والتداول من خلال الإنترنت وعبر التطبيق من خلال جوال العميل والتسجيل فيها بسهولة ومباشرة، ونظرا لتساؤل العديد عن مطلوبات عمل حساب في البنك الاهلي السعودي من خلال الإنترنت للاستفادة من خدمات الحساب وعن خطوات فتح حساب في البنك الأهلي السعودي أون لاين، وجدير بالذكر أيضا أنه يمكن للقارئ أيضا أن يقدم بفتح حساب الأهلي للمقيمين أيضا.

خطوات فتح حساب توفير في البنك الأهلي

البنك الأهلي من البنوك بالسعودية الكبيرة والرئيسية في المملكة ويعد أكبر مؤسسة مالية وتجارية في المملكة بما يقترب من 900 مليار ريال سعودي كمؤسسة كاملة وكان يسمى سابقا بالبنك الأهلي التجاري، وقد اكتسب شعبية وقاعدة كبيرة من العملاء الذين يحبون التعامل مع هذا البنك خصيصا نظرا لما يقدمه له من معاملات بنكية وتوسع وأنواع متعددة من الحسابات الجارية سواء للمواطنين والمقيمين أو الوافدين بالمملكة، ويقوم بتقديم أيضا أغلب خدمات المصرف التابعة له من خلال الإنترنت عبر تطبيق الأهلي أو منصة بنك الأهلي أو خدمة الجوال المصرفي الأهلي، وللقيام بعملية تأسيس حساب جاري في البنك الأهلي اتبع الآتي:

أولا بالدخول على موقع البنك الأهلي السعودي على الإنترنت.

ثانيا اختر الخدمات الإلكترونية.

ثالثا بالضغط منها تأسيس حساب جاري عبر الإنترنت.

رابعا سيتم تحويلك على رابط أخرى للقيام بالعملية.

خامسا بكتابة رقم الهوية الوطنية التابعة لك في مكانها المحدد.

سادسا قم بتحديد نوع التقويم سواء هجري أو ميلادي.

سابعا بكتابة تاريخ الميلاد.

ثامنا بإدخال رقم جوالك الخاص بك حيث سيتم التأكيد على العملية برمز ستتسلمه على جوالك.

هذا هو الجزء الأول المخصص من أجل طريقة فتح حساب في البنك الأهلي أون لاين، وسنقوم بتوضيح بقية العملية وشروطها في الفقرات التالية ويمكن أيضا للقارئ أن يقدم بتفعيل خدمة الهاتف المصرفي الأهلي.

استكمال فتح الحساب

كما ذكرنا فإن البنك أو مصرف ااهلي له شعبية كبيرة وهو أكبر شركة أو هيئة على أرض المملكة بما يقترب من 1 تريليون ريال سعودي ويرغب العديد في التعامل مع المصرف من أجل المزايا البنكية التي يقدمها لعملائه عبر الحسابات الجارية المتعددة والبطاقات المصرفية التي لها العديد من الاستخدامات والمنافع للعميل، وكما ذكرنا فمن أجل استكمال باقي العملية اتبع الآتي:

اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ويمكنك الاطلاع عليها من أجل التأكيد.

بعدها باختيار أنك غير مقيم ملزم بدفع ضرائب في بلد آخر.

ثم أدخل الأرقام لتأكيد التعامل البشري.

بعدها بالضغط على استمرار.

ثم سيقوم البنك بتحويلك على بوابة أخرى لاستكمال البيانات والمعلومات التابعة لك.

بكتابة بيانات العنوان التابعة لك في الأماكن المحددة.

بعدها سيتم تحويلك على منصة معلومات الوظيفة الخاصة بك.

ستقوم بملء بياناتك التي يجب ملئها أيضا بخصوص الوظيفة.

ثم سيتم تحويلك على صفحة المعلومات المالية.

باستكمال بياناتك أيضا فيها.

ثم بملء سبب رغبتك في الاشتراك في البنك الأهلي.

ثم بتأكيد العملية عبر الرمز المرسل على رقم جوالك التابع لك.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل المتطلبات والعمليات المطلوبة لإنشاء الحساب ويمكنه أيضا القيام بشحن زين وشحن موبايلي عبر البنك الأهلي.

شروط فتح حساب جاري البنك الأهلي

من أجل فتح الحساب فإنه يقدم المصرف بعمل بعض المطلوبات من أجل القيام بالعملية واستكمالها من خلال الإنترنت بالطريقة الصحيحة ونظرا لرغبة العديد في التقديم وإنشاء الحساب الجاري من خلال الإنترنت أو عبر جوالك أون لاين ولمعرفة مطلوبات إنشاء حساب البنك الأهلي اتبع الآتي: