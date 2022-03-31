نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج itc أرامكو الجديد 2022 وخطوات التسجيل وأهم شروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج itc أرامكو الجديد 2022 وأهم شروطه تعتبر شركة أرامكو بالمملكة السعودية من أكثر الشركات المشهورة على مستوى المملكة السعودية والتي تعمل في مجال الصناعات النفطية والبترولية وتقوم الشركة بتقديم العديد من البرامج التدريبية لخريجي الثانوية العامة والتي تشمل برامج الآي تي سي يتم العمل على أعداد جميع الطلبة القادمين على الالتحاق بالوظائف في السوق السعودي.

ما هو برنامج itc أرامكو

يعتبر من إحدى برامج التضامن المهني التي تكون متاحة من خلال هذه الشركة وتقوم باستهداف برنامج لطلبة الثانوية العامة بالمملكة السعودية بهدف العمل على تدريبهم بشكل كامل لكي يتمكنوا من الحصول على العديد من الوظائف والمهارات الهامة، وذلك على حسب كل مستوى أكاديمي ويشمل هذا البرنامج التدريبي في اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات وكذلك يشمل مهارات الكمبيوتر

شروط القبول في برنامج التدرج الوظيف

أو لا ينبغي على المتقدمين إلى هذا البرنامج أن يكونوا حاصلين على معدل 75% في الثانوية العامة.

يجب على المتقدمين الا يزداد عمرهم 24 عاما وأن يجتاز اختبارات القدرات العامة على الأقل 70%.

يجب تقديم سجل على المخالفات المرورية في آخر عامين من خلال الإدارة العامة للمرور.

خطوات التسجيل في أرامكو

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة خطوات التسجيل في برنامج أرامكو للتدرج الوظيفي من خلال الخطوات التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي: