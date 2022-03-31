نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض العثيم الجديدة في السعودية 2022| أقوى خصومات بمناسبة رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت سلسلة متاجر othaimmarkets عن أحدث عروض العثيم في السعودية 1443هـ، بمناسبة شهر رمضان الكريم، إذ يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، التوجه إلى أقرب فرع والاستفادة من الخصومات الكبيرة على السلع والمنتجات استعدادًا للشهر الكريم، فيما انطلقت هذه العروض من صباح يوم الأربعاء 30 مارس 2022م، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022م، الموافق الرابع من شهر رمضان.

أحدث عروض العثيم في السعودية 1443

وننشر أحدث عروض العثيم في السعودية 1443هـ، وفق المجلة التي أعلنتها الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، ليستفيد منها العملاء في جميع أنحاء المملكة، إذ يمكن شراء 12 علبة كريم كارميل جرينز فانيليا، بسعر 24.95 ريال سعودي، بدلا من 38.95 ريال سعودي، أو شراء حبة شوربة شوفان كويكر، بسعر 5.95 ريال سعودي، بدلا من 10.50 ريال سعودي، أو ثلاث حبات مكرونة بيرفيتو، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلا من 17.85 ريال سعودي.