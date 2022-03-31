نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض تقاعدي بدون ضمانات بأقل راتب شهري بفترة سداد 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الرياض السعودي للمتقاعدين، دائمًا ما تمتلك المملكة العربية السعودية عدد من البنوك التي تقدم كثير من الخدمات لأبناء بلدتها من السعوديين ولجميع الفئات, ومن هذه الفئات الأشخاص المتعاقدين الذين دائمًا ما يبحثون عن تمويل مالي لعمل مشروع أو لمساعدتهم على تحمل تكاليف الحياة وأعباءها, ومن هذه البنوك بنك الرياض حيث يقدم هذا البنك تمويل مادي للمتقاعدين, بالإضافة إلى أنه يقدم العديد من التسهيلات الأخرى للمواطنين بالمملكة العربية السعودية, وفيما يلي سنوضح في مقالنا شروط الحصول على هذا التمويل وكيفية الحصول عليه.

مميزات التمويل للمتقاعدين

لتمويل المتقاعدين من بنك الرياض السعودي عدد من المميزات والتي يمكن حصرها فيما يلي:-

يكون هذا القرض أو التمويل معتمد من اللجنة الخاصة بالمعاملات الإسلامية المصرفية بالبنك.

يتم تنفيذ إجراءات الحصول على القرض من بنك الرياض السعودي بطريقة سهلة وسريعة جدًا, فضلًا عن البنوك الأخرى.

وجود هامش منافس وجيد من الربح.

يوفر البنك لجنة مخصصة يمكن للمواطن طالب التمويل طلب الاستشارة منهم للوصول إلى أفضل تخطيط مالي لضمان المستقبل.

شروط الحصول على التمويل

قامت إدارة بنك الرياض السعودي بوضع بعض من الشروط اللازم توافرها للحصول على التمويل المادي للأشخاص المتقاعدين, حيث يمكن للعميل التقديم علي التمويل الشخصي من خلال الذهاب للموقع الرسمي الخاص بالبنك، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:-

عدم تجاوز سن المواطن السعودي الحاصل على تمويل المتقاعدين عن 70 عند سداد قيمة القسط الأخير من القرض. يجب أن يكون صافي المرتب 2000 ريال سعودي فأعلى, فلا يمكن الحصول على القرض إذا كان صافي المرتب أقل من ذلك. يجب أن يقوم الشخص المتقاعد بتحويل راتبه التقاعدي إلى بنك الرياض السعودي, ليتم استيفاء القسط الشهري بسهولة. اختيار طرق وأنظمة سهلة وسريعة لتسديد القسط الشهري لدى القرض.

شروط الحصول على تمويل دون تحويل المرتب من البنك

يمكن للمواطن السعودي المتقاعد الحصول على تمويل من بنك الرياض دون الحاجة لتحويل المرتب من البنك, وهذه الشروط هي:-

تجاوز عمر السعودي 18 عامًا والمقيم 22 عام.

العمل لمدة أدناها 12 شهر.

أن يكون راتب المستفيد بالتمويل 10000 ريال سعودي كحد أدنى.

وختامًا فقد بينا الشروط اللازمة للحصول على تمويل من بنك الرياض السعودي للمتقاعدين ومميزات الحصول على هذا التمويل, فلمعرفة كل هذا فلابد من قراءة مقالنا بعناية.