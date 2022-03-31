لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني والاسم الرباعي

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم كونها تعد من ضمن اكثر المواضيع الرائجة التي تشغل مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على طرق وخطوات الاستعلام عنها بعد ان تم الاعلان عنها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم بعد الفصح عن تلك النتائج على شكل ملفات pdf نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية بعد ان تم الاعلان عنها والإعلان كذلك عن ضوابط وشروط القبول داخل الجامعات العراقية لهذا العام بعد نشر معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب سواء كلية الطب العام او كليات الهندسة أو غيرها من التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، حيث نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نستعرضه مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول المواز

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني على شكل ملفات pdf

الخطوة الاخيرة النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق