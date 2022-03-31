رابط تسجيل دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo هيئة تنظيم قطاع الطاقة

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo، يبحث عنه العديد من مواطني الأردن الراغبين في تسجيل دعم الكهرباء. والذي أعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع الطاقة الأردنية منذ أشهر، ويمكنهم التقديم من خلال رابط دعم الكهرباء المتاح لكل المستعلمين من خلال الولوج إلى kahraba.gov.jo ومن المقرر أن يتم تطبيق تنظيم التعرفة الكهربائية بداية من الفاتح من شهر أبريل، مما جعل البحث يزداد بكثرة تزامنا مع آخر يوم من شهر مارس، بحيث لم يعد يفصلنا سوى سويعات قليلة عن موعد الاستفادة من دعم الكهرباء الاردن 2022، هذا ولا تزال أبواب التقديم عبر منصة دعم الكهرباء مفتوحة إلى حد الساعة من أجل استقبال طلبات الأشخاص الذين لم يقوموا بالتسجيل في دعم الكهرباء الاردن، وسنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري.

رابط تسجيل دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo

ازداد بحث مواطنو الأردن في الساعات الأخيرة عن رابط تسجيل دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo، وهو الذي وضعته الحكومة الأردنية ضمن مخططها في تطبيق التعرفة الجديدة. لهذا السبب خصصت رابط تسجيل دعم الكهرباء، ومن الجدير بالذكر أن هذهالخطوة قد لاقت اعتراض من طرف العديد من القطاعات في الاردن بسبب خوفهم من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

تسجيل دعم الكهرباء

دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كل المواطنين الأردنيين الذين لم يقوموا بـ تسجيل دعم الكهرباء إلى المسارعة بتقديم الطلبات الخاصة بهم عبر رابط دعم الكهرباء، وهذا من أجل ضمان أن يشملهم الدعم الذي سيطبق بداية من أول يوم من شهر أبريل. يومكنهم القيام بذلك من خلال الدخول عبر منصة دعم الكهرباء على الإنترنت، ثم اتباع كل الخطوات الضرورية من أجل التسجيل.

منصة دعم الكهرباء

يبحث العديد من المواطنين الأردنين الذين لم يسجلوا بعد عن طريقة تسجيل دعم الكهرباء، ويمكنهم القيام بذلك من خلال رابط تسجيل دعم الكهرباء الذي أطلقته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ولكن بالمقابل يجب أن تتوفر في المتقدمين شروط دعم الكهرباء الاردن التي تم تحديدها من قبل، وأن يكونوا من ضمن الفئات المشمولة بالاستفادة من دعم الكهرباء 2022، وهذه الفئات هي:

كل المواطنين الأردنيين الذين لديهم الجنسية الأردنية، كما يمكن للمتزوجين من أكثر من امرأة أن يحصلوا على التعرفة المدعومة. أيضا تستفيد المواطنات الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين من التعرفة الجديدة على أن يكون الزوج حاملا لصفة ربّ أسرة. أيضا المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية يستفيدون من الدعم، بالإضافة إلى أبناء قطاع غزة وحاملو جوازات السفر المؤقتة.

تسجيل دعم الكهرباء الأردن

يمكن لكل الفئات المعنية بالتعرفة الجديدة القيام بـ تسجيل دعم الكهرباء من خلال الدخول إلى الرابط المخصص لذلك. مع العلم بأنه يجب أن يوفروا المستندات التالية: فاتورة الكهرباء الخاصة بالمشترك المنزلي. والدفتر العائلي الخاص بالأسرة الأردنية، والرقم الوطني بالنسبة لمواطني الأردن، أما أبناء قطاع غزة يجب أن يوفروا الرقم الشخصي. بالإضافة إلى رقم الهاتف، ويتم تقديم دعم الكهرباء من خلال ما يلي:

أولا: الولوج مباشرة إلى رابط منصة دعم الكهرباء عبر الرابط المخصص على الإنترنت kahraba.gov.jo، ثم يضغط على زر التسجيل.

ثانيا: يتعين عليه القيم باختيار الفئة التي ينتمي لها، ثم يدرج كل البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها، ويضغط على زر التحقق.

ثالثا: يتوجب عليه أن يقوم بإدراج رقم الهاتف لكي يصله رمز التحقق المرسل.

رابعا: بعد أن يتم التحقق يكتب رقم العداد والاشتراك، ثم يختار شركة الكهرباء الخاصة بالعداد ويعبئ البيانات المطلوبة.

خامسا: يقوم بالتعهدعلى صحة البيانات، ثم يضغط على زر الحفظ، لتزهر له عبارة أنه مشمول بالدعم.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع رابط تسجيل دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo. وهو من أكثر المواضيع بحثا في المملكة الأردنية حاليا من طرف الأشخاص الراغبين في تسجيل دعم الكهرباء. ومن المقرر أن يتم إطلاق التعرفة الجديدة لكل المسجلين عبر رابط دعم الكهرباء بداية من تاريخ الفاتح من شهر أبريل، كما سيشمل هذا الدعم كل القطاعات.