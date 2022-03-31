نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المكرمة الملكية رمضان 1443 الشروط وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف المكرمة الملكية رمضان 1443، هو السؤال الذي يبحث عنه جميع المستفيدين من المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي ومستحقي المكرمة الملكية التي يتم صرفها في بداية شهر رمضان من كل عام حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن صرف مساعدة مالية للفقراء والمحتاجين من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض وذلك عند بداية الشهر المبارك لتساعدهم هذه المساعدة في توفير بعض الاحتياجات الأساسية المطلوبة خلال هذا الشهر فهي واحدة من البرامج الداعمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتوفير المزيد من الاستقرار والاكتفاء لأبناء المملكة وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف المكرمة وما هي شروطها وكيفية الاستعلام عنها.

موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1443 من وزارة الموارد البشرية

في عام 1442 أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن توزيع ما يعرف بالمكرمة الملكية للأسر الفقيرة والأشد احتياجاً وذلك عند دخول شهر رمضان المبارك ليكونوا قادرين على توفير متطلباتهم لذلك تسمي هذه المنحة أيضاً باسم مكرمة الملك سلمان ومع اقتراب بداية شهر رمضان يبحث الكثير من المستفيدين عن موعد الصرف وبحث ما ذكرته العديد من المصادر أن صرف المكرمة رمضان 1443 يكون عند صرف راتب الضمان الاجتماعي القادم حيث يتم صرف المعاش والمكرمة تتابعاً وتحديداً في الأسبوع الثاني من رمضان 1443 وعند الإيداع في حسابات المستفيدين سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن ذلك حتي يتمكن المستفيدين من الصرف.

ما هي شروط الحصول عليها

هناك شروط يجب أن تكون موجودة في المتقدم حتي يكون مؤهل للحصول على برنامج الدعم ومنها كالتالي:

متوفرة لحاملي الجنسية السعودية والمقيمين داخل المملكة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة من تاريخ التقديم. أن يكون المتقدم من المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي. لا يكون المتقدم في حوزته أي سجلات تجارية أو أراضي أو عقارات يملكها. لا يزيد راتبه عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن موعد وقيمة المكرمة 1443

من خلال الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة الموارد البشرية يمكنك الآن الاستعلام عن المكرمة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

من الخدمات الإلكترونية قم بالضغط على الاستعلام عن مكرمة رمضان 1443.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر استعلام.

وتتحدد قيمة مكرمة رمضان 1443 حسب عدد أفراد الأسرة وبعد الاستعلام ستتمكن من معرفة مدي الاستحقاق وما هو موعد الصرف كما تستطيع التعرف أيضاً على قيمة الدعم المستحق.