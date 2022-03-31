نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ال ID الجديد Mtcgame 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire لعام 2022 سوف نعرضه لكم هنا وهو موقع حقيقية وصادق 100%، حيث يمكن شراء الجواهر كما تريد في اي وقت ومن أي مكان أكثر من 2200 جوهرة في المرة الواحدة ليس هذا وحسب كما ستحصل على فرصة شحن جواهر فري فاير مجانا تصل إلى 10% من إجمالي عدد الجواهر التي قمت بشرائها كل مرة.

الجدير بالذكر بأن مواقع شحن جواهر فري فاير مجانا أو المواقع التي تقدم باختراق اللعبة فهي مضيعة للوقت ليست أكثر ولا أقل وهي كذبة واحتيال على اللاعبين والغرض منها سرقة بياناتهم الشخصية الخاصة وحساباتهم داخل اللعبة، والأقل ضرر هو أنه يجبرك على مشاهدة الكثير والكثير من الإعلانات ليربح هو المال وأنت تخسر وقتك.

لذلك سنقدم لكم الطريقة الرسمية والصحيحة لإعادة شحن وشراء الجواهر في اللعبة وخطوات سهلة وبسيطة حتى تتمكن من الحصول على العديد من المنازل المختلفة والملابس والأسلحة والجلود للوصول إلى العديد من المستويات التي تكون فيها مميز في لعبة Free Fire، كما سنتعرف طريقة معرفة كيفية استخدام بطاقة Visa الخاصة بك لشحن الجواهر، لذلك سوف نشرح لكم الكثير من التفاصيل حول موقع وطريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق ال ID وكذلك معرفة أسعار الجواهر بعد ارتفاع سعر الدولار.

موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ال ID لعام 2022

خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل موقع لشحن جواهر فري فاير بسهولة جدا وهو الموقع الأكثر من رائع mtcgame com، حيث يفضل العديد من اللاعبين استخدام هذا الموقع أولا لأنه يقدم خدمة شحن الكثير من الألعاب كما يوفر إمكانية دفع سلسة ومتنوعة وآمنة جدا.

الجدير بالذكر بأن موقع أم تي سي جيم دوت كوم يمتلك واجهة موقع أكثر من رائعة تجذب العديد من عشاق الألعاب والجرافيك ولا يحتاج التسجيل فيه لهذا أنصحكم باستخدامه للتعرف على طريق شراء الجواهر يمكنكم إتباع الخطوات التالية لضمان شحن جواهر فري فاير بنجاح.

أولا يجب عليكم زيارة موقع mtcgame والدخول عليه. يجب اختيار أيقونة لعبة فري فاير. سوف تجد العديد من العروض كما بالشكل التالي. هنا سوف تضغط على علامة الشراء الموجودة بجوار كل عرض. سوف ينتقل بك الموقع إلى صفحة جديدة تحتوي على عدد العروض المطلوب شرائها وكذلك السعر، يجب كتابة عنوان البريد الإلكتروني والضغط على مربع لقد قرأت وقبلت بالشروط والأحكام. ثم الضغط على أيقونة الذهاب للدفعات. هنا يجب عليك اختيار طريقة الدفع من بين بطاقة الفيزا وهي جميع البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية. بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة للبريد الإلكتروني تحتوي على كود الشحن الذي يجب عليك استخدامه من خلال موقع shop2game لشحن جواهر فري فاير.

أسعار موقع شحن جواهر فري فاير بعد ارتفاع سعر الدولار

10+100 جوهرة بسعر 18.87 جنيه

21+210 جوهرة بسعر 37.55 جنيه

53+530 جوهرة بسعر 93.79 جنيه

108+1080 جوهرة بسعر 187.20 جنيه

220+2200 جوهرة بسعر 373.63 جنيه

الطريقة الصحيحة لشحن جواهر Free Fire من متجر اللعبة

لاستخدام طريقة شحن جواهر فري فاير من داخل لعبة Fre Fire، يجب عليك أولا النقر فوق مكان الجواهر الموجود في شريط اللعبة أعلاه وكما هو موضح بالصورة أدناه وتكون صورة جوهرة زرقاء ومن المحتمل أن تكون قيمت الجواهر صفر لذلك لا تقلق لأن معظم اللاعبين في البداية ليس لديهم جواهر. بعد ذلك ستنتقل إلى الصفحة الرسمية لاختيار عدد شحن جواهر فري فاير والمبلغ المطلوب دفعه مقابل الشراء، واختيار ما تريده فمن الأفضل أولا اختيار الحد الأدنى للمبلغ للتجربة الأولية حتى إذا فعلت شيء خطأ لا تخسر الكثير من الأموال. بعد ذلك تختار طريقة الدفع من خلال جوجل بلاي وهي أفضل طريقة دفع فنحن جميعا نعرف جوجل ولكن إذا لم تشاهد هذه الرسالة أدناه فعليك ربط حسابك بجيميل فالطريقة بسيطة، إذا لم يكن لديك حساب Gmail فيجب عليك إنشاء حساب Gmail في الوقت الحالي لأنه لا يوجد أحد يستخدم الإنترنت حاليا وليس لديه حساب Gmail، وبدون حساب Gmail لن تتمكن أبدا من دفع المبلغ لشحن لعبة Free Fire. المهم هو أنه إذا كان لديك حساب Gmail فاضغط على الزر الأخضر للمتابعة باللغة العربية أو Continue بالإنجليزية، بعد ذلك يتم إدخال بيانات البطاقة البنكية Visa الخاصة بك لكي تتمكن من شحن الجواهر، وسوف اترك لكم فيديو شرح شحن جواهر فري فاير بالفيزا عن طريق جوجل بلاي.

شحن جواهر فري فاير عن طريق جوميا Jumia 2022

يوفر سوق Jumia الآن إمكانية شحن جواهر لعبة Free Fire من خلال الموقع أو التطبيق، حيث يمكنك تنزيل التطبيق لشحن الجواهر سواء عن كان هاتفك Android أو iPhone، والذي تم تنزيله من قبل أكثر من مليون مستخدم وله تصنيف يقترب من 4.5 من 5 فهو تطبيق موثوق فيها جدا، مما يعني أن التطبيق مستخدم ومفضل خاصة في العالم العربي، والجدير بالذكر بأن سوق جوميا يؤمن أفضل وأسلم طريقة للدفع هو تطبيق آمن من شركة كبيرة ومعروفة للحفاظ على أموالك والدفع بسهولة والطريقة بسيطة للغاية وهي:

سجل في التطبيق وستتلقى رسالة تفعيل فورية. يجب ربط بطاقة Mastercard أو Visa أو PayPal الخاصة بك بالتطبيق. بعد ذلك قم بكتابة فري فاير في مربع البحث وسوف تجد الكثير من العروض المميزة اختر ما تشاء وقم بشرائه وبعد ذلك يمكن استخدام كود الشراء لكي تتمكن من شحن الجواهر عن طريق موقع Shop2game.

شحن جواهر فري فاير عن طريق Orange

الآن يمكن لأي شخص لديه هاتف وبه Orange SIM شراء جواهر Free Fire الخاص به ومضاعفته لأول مرة عند الشراء من دولة المغرب لكن باقي الدول العربية التي تدعم هذه الميزة مثل تونس والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وأي دولة أخرى تدعم خدمة Orange SIM يمكن لأي لاعب إعادة شحن الجواهر بسهولة من خلال الخطوات التالية وهي:

يجب أن يكون هناك رصيد كافي حتى تتمكن من إتمام عملية الشراء وإعادة شحن جواهر فري فاير. بعد ذلك أدخل على موقع أورانج من خلال هذا الرابط orange. ma/ar/freefire. حدد لعبة Free Fire ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام Facebook أو أدخل المعرف الخاص بك. أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك ولابد أن يكون Orange SIM مع تحديد البلد كطريقة دفع واختر الكمية التي تريد شرائها. ستتلقى رسالة تأكيد لعملية الدفع بها كود الشحن الذي يمكنك استخدامه عن طريق موقع شحن جواهر فري فاير وهو شوب تو جيم دوت كوم Shop2game. بعد الانتهاء من عملية الشراء والشحن بنجاح أدخل على حساب Free Fire الخاص بك للتحقق من وصول جواهر فري فاير بنجاح.

أسعار شحن جواهر فري فاير بالمغرب عبر أورانج للحصول على 2420 جوهرة مجانية

يمكنك شراء 50 جوهرة بسعر 6 درهم مغربي وسوف تحصل على 55 جوهرة مجانية.

سعر شراء 100 جوهرة هو 12 درهم مغربي وعند الشراء سوف تحصل على جواهر فري فاير مجانا بقيمة 110 جوهرة إضافية.

كما يمكنك دفع 24 درهم مغربي للحصول على 210 جوهرة ومعهم 231 جوهرة مجانية.

سعر 350 جوهرة هو 60 درهم مغربي بالإضافة إلى 584 جوهرة مجانا.

يمكنك أيضا شراء 1080 جوهرة بسعر 120 درهم وسوف تحصل على عدد 1188 من جواهر فري فاير مجانا.

أخيرا العرض الاحترافي المميز وهو شراء 2200 جوهرة والحصول على شحن جواهر فري فاير مجانا بقيمة 2420 جوهرة بسعر أكثر من ممتاز وهو 240 درهم مغربي.

شحن جواهر فري فاير عن طريق فودافون كاش

يمكنك شحن حسابك في Free Fire من خلال Vodafone Cash Egypt وتعتمد الطريقة على رصيد الشراء أو بطاقة الفيزا الافتراضية عبر الإنترنت، وليس فقط Free Fire بل يوجد شحن شدات ببجي موبايل أيضا، كل ما عليك فعله هو إيداع الأموال في أي حسابك الخاص Vodafone Cash بحد أقصى 6000 جنيه مصري في اليوم وحتى 50،000 جنيه مصري شهري، وبعد ذلك ستصلك معلومات الإيداع، بعد ذلك يجب عليك إتباع الخطوات التالية لضمان شحن جواهر فري فاير بنجاح:

أطلب (#100*9*) أو من خلال رقم الخدمة الصوتية 7000. أدخل قيمة المبلغ المعادل لعدد الجواهر التي ترغب في شرائها. أدخل رقم التعريف الشخصي أو الرقم السري لمحفظة فودافون كاش حتي يظهر لك بيانات البطاقة الافتراضية وأهمها رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التأمين. بمجرد حصولك على البطاقة يمكنك إدخالها فيGoogle Play في مربع طريقة الدفع وإضافة بطاقة ائتمان. بعد نجاح العملية المذكورة أعلاه يمكنك الانتقال إلى لعبة Free Fire لشراء الجواهر.

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