نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة حكومتنا” الان.. رابط منظومة منحة الزوجة والابناء hakomitna.ly في ليبيا 2022 رابط التسجيل مباشر وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المواطنين في جميع انحاء ليبيا في هذا التوقيت بالتعرف على كيفية التقديم والاستعلام عن دعم منظومة منحة الزوجة والابناء في جميع انحاء ليبيا 2022، وهي المنحة التي تم اطلاقها من جانب الحكومة الليبية متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية، وهو الدعم الذي يتم تقديمه بصفه دورية لجميع المستحقين للدعم بناء على الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الحكومة الليبية، والتي تم تقديمها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذا التوقيت، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل رابط الاستعلام عن منظومة منحة الزوجة والابناء في ليبيا.
دعم منظومة منحة الزوجة والابناء في ليبيا
وقد أعلنت الحكومة الليبية عن بداية التسجيل للحصول على الدعم المقدم لجميع المواطنين المستحقين للدعم في منحة الزوجة والابناء في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من عدم الاستقرار المادي والاقتصادي، حيث يعد هذا الدعم واحد من اهم اشكال الدعم المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات المستحقة، حيث يتم تقديم الدعم بشكل شهري بعدما يتم التأكد من استحقاق الدعم.
رابط دعم منظومة منحة الزوجة والابناء 2022
ويمكن ان يتم الاستعلام والتسجيل الكترونيا في دعم منظومة منحة الزوجة والابناء في جميع انحاء ليبيا، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم اختيار الدخول الى موقع منحة الزوجة والابناء في ليبيا او منصة حكومتنا.
- اختيار الاستعلام عن الدعم او من خلال اختيار التسجيل حساب جديد.
- ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح ومن ثم اختيار ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة.
- اختيار الاستعلام عن استحقاق الدعم لتظهر كافة التفاصيل على الفور.
شروط الحصول عن دعم منحة الزوجة والابناء 2022
ومن اهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم المقدم من قبل الحكومة الليبية في منحة الزوجة والابناء ما يلي.
- ان يكون المتقدم للحصول على الدعم ليبي الجنسية.
- الا يكون سن الابناء اكثر من 18 عام.
- يجب ان تكون الزوجة المستفيدة من الدعم من الفئات المستحقة للحصول على الدعم.
- ان يتوافق الدخل الخاص بالمتقدم مع المعايير المحددة.
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