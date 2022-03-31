داخل المدرسة.. قتل معلمه بأبشع طريقة

في جريمة هزت التشيك، أقدم تلميذ على قتل معلمه بواسطة ساطور، في مدرسة ثانوية بالعاصمة براغ، قبل أن يحاول الفرار من المكان.
وأوضحت الشرطة في تغريدة على تويتر، أن "الجاني هاجم معلما بساطور قبل الظهر. ولسوء الحظ أدى الهجوم إلى مقتل المعلم".
ولاذ الفاعل بالفرار تاركا الساطور في مسرح الجريمة، ونشرت الشرطة المئات من عناصرها بحثا عنه، فيما شاركت مروحية تابعة لها في العملية.
وقال وزير التربية، بيتر غازديك، إن "المدرّس تعرض لهجوم من تلميذه" ، مضيفا أن من المحتمل أن الفتى قد يكون تشاجر مع المعلم إثر "رسوبه" في المدرسة، الأربعاء.
وأعلنت الشرطة أنها "تمكنت من العثور على المشتبه به وتوقيفه"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
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