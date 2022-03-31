نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتائج القبول الموازي 2021/ 2022 بالجامعات العراقية موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية من أبرز الأخبار التي تشغل محركات لبحث الإلكتروني خلال تلك الفترة فى العراق، فيبحث الطلاب عن نتائجهم فى القبول الجامعي وذلك ما يكون بناء على شروط وضوابط سنوضحها لكم، كما سنوضج لكم خطوات الاستعلام عن النتائج وأيضاً معدات قبول الطلاب بالجامعات.

شروط القبول الموازي بالجامعات العراقية

هناك بعض الشروط والضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق ليستطيع الطلاب فى المرحلة الثانوية الالتحاق بالجامعات بمعدلات قبول أدني مما حصل عليه فى التعليم قبل الجامعي، وسنوضح لكم تلك الشروط الآن:

طلاب كليات الطب يشترط عليهم الحصول على مجموع تراكمي لا يقل عن ثلاثة درجات وما فوق الحد الادني للقبول. الراغبين فى الالتحاق بكليات العلوم يشترط عليهم حصولعن على مجموع تراكمي للدرجات لا يقل عن خمسة درجات فوق الحد الأدني للقبول. كلية الهندسة يشترط على الطلاب الراغبين للالتحاق فيها حصولهم على مجموع تراكمي للدرجات لا يقل عن أربعة درجات وما فوق الحد الني للقبول. الكليات والمعاهد الاخري يشترط حصول الطالب على مجموع تراكمي لا يقل عن ستة درجات فوق الحد الأدني للقبول.

معدلات قبول الطلاب بالجامعات العراقية لعام 2022

سنوضح لكم الآن المعدلالت الخاصة بقول كل كلية على حدى داخل العراق، لتعرف على الحد الادني للكلية وإمكانية الإلتحاق بها من خلال القبول الموازي:

كلية طب البصرية : 99.5

طب بغداد: 99

كلية طب الكندي: 98.8

كلية طب النهرين: 98.67

طب المستنصرية: 98.5

كلية طب الموصل: 98.33

طب العراقية: 98.33

طب الكوفة: 98.33

القادسية: 98.33

الانبار: 98.17

كلية طب الزهراء: 97.93

الاستعلام عن نتائج قبول الموازي العراق 2022

يمكن الىن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلم لأكثر من 22 كلية، من خلا اتباع الخطوت التالية:

الدخول على موقع وزارة التعليم العالي بالعراق.

الضغط على قسم الاستعلان عن النتائج.

اختيار نتيجة القبول الموازي والضغط عليها.

تسجيل اسم الطالب ورقم الاختيار.

الضغط على كلمة الاستعلام.

سوف تظهر أمامك الان نتيجة الطالب والكلية التي سيلحق بها.

وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم مقالنا، نتمنا لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح، وفي انتظار تعليقاتكم التي نرحب بها دائما.