رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم به الآن حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور فى جميع المحافظات العراقية دون الحاجة للتواجد داخل المدارس فى ظل رغبة الطلاب على الاطمئنان على معدلات القبول الموازي التي من خلالها يتم التحاق الطلاب داخل الجامعات العراقية

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

تشغل الى حاجز كبير معدلات البحث على جوجل وراء التعرف على طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي من استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج القبول الموازي ، على ان نستعرض على غرار هذا الامر بالخطوات طريقة الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على شكل خاص تم تقديمه من قبل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان نرصد ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية بعد ان تم الاعلان والتأكيد على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض الان ونتابع مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات الكشف والحصول على نتيجة القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على نحو جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل الخدمات الالكترونية

تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية