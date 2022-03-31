حساب المواطن “صدور نتائج الأهلية للدورة 53 وكيفية التحقق من نتائج الأهلية

حساب المواطن يعلن عن صدور نتائج الأهلية والاستحقاق للدورة 53 دفعة شهر أبريل 2022 من صدور الدعم، وهو ما يبحث عنه الكثيرين من المواطنين السعوديين من محدودي الدخل المستفيدين من برنامج حساب المواطن لدعم الأسر البسيطة، لمعرفة إذا ما كانوا لا يزالون من المستحقين أم انه تنطبق عليهم شروط عدم الاستحقاق، وفي هذه الحالة يمكنك الاستعلام عن الأهلية من خلال بضع خطوات بسيطة عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل من خلال هذا المقال بموقع ثقفني بالإضافة إلى طريقة وخطوات استخدام الحاسبة التقديرية المعدلة.

كيفية حساب قيمة الدعم التقديري في حاسبة حساب المواطن:

وقد أوضح البرنامج أنه يمكنك احتساب قيمة الدعم التقديرية بمنتهى السهولة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن والدخول على الحاسبة التقديرية المعدلة ثم اتباع الخطوات التالية؛

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الحاسبة التقديرية.

الإجابة على السؤالين المطروحين قبل البدء في عملية الحساب.

على حسب لإجابة التي تدخلها تظهر لك صفحة البيانات المكملة سواء كنت رب أسرة فيطلب منك بيانات عدد التابعين فوق 18 عام والأقل من ذلك، أما إذا كنت مستقل فكل ما عليك هو إدخال مجمل الدخل الخاص بك، وبالتأكيد لابد أن تكون مسجل بالبرنامج كي يمكنك الاحتساب.

بعد إكمال البيانات وقبل الضغط على أيقونة احسب تطلب منك الحاسبة الإجابة على سؤالين وهما؛

التأكد من حجم الدخل الذي تريد تحسب عليه هو نفس إجمالي الدخل الذي قمت بإدخاله وقت التسجيل. أن تكون متأكد من أهليتك وأهلية التابعين الك إن وجد من الاستحقاق.

ثم الضغط على أيقونة احسب ليظهر لك القيمة التقديرية المستحقة للدعم.

كيفية التحقق من نتائج الأهلية لبرنامج حساب المواطن:

ومن المعروف أيضاً أن القائمين على هذا البرنامج حريصين على جعله منصة سهلة التعامل بالنسبة إلى المستفيدين بحيث يمكنهم التعامل معها بكل سهولة ويسر في حالة الرغبة في تحديث بيانات حساب المواطن أو الاستعلام عن نتائج الأهلية كما يلي؛

الدخول إلى حسابك، ومنها الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية.

من قائمة دراسة الأهلية يمكنك معرفة حالة الأهلية (مؤهل، غير مؤهل، لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا).

مؤهل: تنطبق عليك والتابعين إن وجدوا شروط الأهلية الثلاث (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر). غير مؤهل: لا تنطبق عليك أو على التابعين إن وجدوا شروط الأهلية الثلاث (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر). لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا: تظهر للحالة الأتية: لم يكتمل طلب التسجيل للمستفيد قبل اخر موعد للتسجيل من كل شهر.