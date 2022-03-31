قرار عاجل من «أوبك+» لتخفيض أسعار النفط (التطبيق مايو المقبل)

جدة - نرمين السيد - وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط فى بيان، إنها ستزيد الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا فى مايو، مقارنة بـ400 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر السابقة، وفقًا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وتدرس إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، سحب ما يصل إلى 180 مليون برميل نفط من احتياطيات النفط الاستراتيجية، وتجتمع وكالة الطاقة الدولية غدًا الجمعة، لاتخاذ قرار بخصوص سحب جماعى من احتياطيات النفط.
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