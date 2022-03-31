الأمم المتحدة تدعو العراق لتعديل قوانين الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وحثت اللجنة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس - العراق على ضمان أن تكون التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما من خلال تعريف الإرهاب بشكل أكثر دقة.
وطالبت العراق بالإسراع فى اعتماد مشروع قانون العنف الأسرى، ومراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التى تشكل تمييزا ضد المرأة وتسمح بالعنف ضدها.
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