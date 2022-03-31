عاجل- بوتين يطالب الدول المستوردة للغاز بفتح حسابات بالروبل

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على مواصلة العمل على تعزيز التجارة الروسية واستخدام العملة الوطنية، مطالبا الدول المستوردة للغاز فتح حسابات بالروبل كى تتمكن من التسديد.





وقال بوتين، إن "توريد ثمن الغاز الروسى بالروبل خطوة جيدة لتعزيز اقتصاد البلاد"، مضيفا أنه لابد من التركيز على تخطى التحديات ووضع خطط طويلة الأمد للنهوض بالصناعة. وفيما يخص العقوبات الأوروبية، قال بوتين إن "الغرب لا يريد التخلى عن سياسة العقوبات وسيبحث عن أسباب جديدة لفرض المزيد منها"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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