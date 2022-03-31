رد روسي "حاسم" على تعرض بوتن للتضليل بحرب أوكرانيا

أعرب الكرملين عن "أسفه" و"قلقه"، الخميس، بشأن تقارير المسؤولين الأميركيين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يتم تضليله من قبل مستشاريه إزاء أداء جيشه في حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديميتري بيسكوف، للصحفيين: "وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون لا تتوفر لديهما معلومات حقيقية حول ما يحدث في الكرملين"، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف بيسكوف: "إنهم ببساطة لا يفهمون ما يحدث في الكرملين، ولا يفهمون الرئيس بوتن ولا يفهمون آلية اتخاذ القرارات وأسلوب عملنا".

وتابع: "هذا ليس أمرا مؤسفا فحسب، بل إنه يثير القلق، لأن مثل سوء الفهم الكامل هذا يؤدي إلى قرارات خاطئة وقرارات متهورة لها عواقب سيئة للغاية".

وكان مسؤولو استخبارات أميركيون أشاروا إلى أن مستشاري الرئيس بوتن يقدمون له معلومات مغلوطة حول الأداء الضعيف لجيشه في أوكرانيا، بحسب البيت الأبيض.

وتشير أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن مستشاريه يخشون من إخباره بالحقيقة.