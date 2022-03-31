NOW نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم جميع الاقسام لمعرفة معدلات القبول الموازي

نتائج القبول الموازي بالعراق 2022، التعليم الموازي في دولة العراق يرتبط بقبول عدد من الطلاب الحاصلين على درجات أقل من المطلوبة بالجامعات العراقية، وذلك وفق لما تحدده وزارة التربية، مما يزيد من فرصة الالتحاق بكليات المختلف للعديد من الحاصلين على درجات لا تناسب تلك الكليات ولكن عن طريق دفع مبلغ مالي محدد لكل كلية وذلك ما سوف نوضحه لكم في الفقرات التالية.

نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

يبحث العديد من الأشخاص عن نتيجة قبولهم في التعليم الموازي، لذلك تتيح الوزارة موقع خاص للحصول على النتيجة منه في عدد من الخطوات التالية:

يتم فتح موقع وزارة التعليم في دولة العراق.

يتم اختيار نتائج الطلاب من الخيارات الموجود.

اضغط على خيار استعلام.

ادخل الرقم الخاص بامتحان الطالب.

اضغط على كلمة نتيجة.

بذلك سوف تظهر كل التفاصيل وكلية الطالب.

ماهي اشتراطات التقديم في الموازي؟

تم وضع عدد من الشروط اللازمة للتقديم في التعليم الموازي ومنها ما يلي:

يجب أن لا يكون قد سبق وتم القبول في أي من أنواع التعليم الموازي.

نسبة القبول لا تزيد عن خمس وسبعين في المية من المقاعد المتاحة وذلك لكل الحاصلين على الشهادة الإعدادية وخمس عشرين لما يسبقها من سنوات تعليمية.

القبول يتم عن طريق احتساب أعلى درجات في المتقدمين وكذلك درجات التخصصات المناسبة للدراسة.

مصاريف القبول الموازي

كذلك يتم دفع مصاريف مرتفع عن القبول العادي ونذكر بعض من المصاريف المحدد لكل كلية كما يلي:

يتم دفع تسعة ملايين دينار عن التقدم لكلية الطب.

كما يتم دفع 5 مليون عن التقدم للالتحاق بطب الأسنان.

بالنسبة لكلية الصيدلة يتم دفع 5 مليون دينار.

بينما تختلف كلية الهندسة حيث يتم دفع مصاريف مختلف عن كل قسم فنجد أن قسم البترول والعمارة يتم دفع مبلغ ثلاث ملايين دينار الالتحاق به، ويدفع لباقي الأقسام 25 مليون دينار ماعد هندسة التقنيات تحتاج لدفع أثنين مليون دينار.

كذلك نجد أن مصاريف الطب البيطري تصل 75 مليون دينار.

وكلية التمريض تأخذ نفس الرقم مثل البيطري.

بينما الكلية الخاص بالعلوم الطبية والصحية تأخذ مصاريف بقيمة 25 مليون دينار

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية