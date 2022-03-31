الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2021 بالجامعات العراقية جميع الاقسام من موقع وزارة التربية والتعليم العراقيةpdf

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية هذا ما يشغل بال العديد من الطلاب حيث أن الاستعلام عن القبول الموازي 2022 من أكثر الاخبار التي تتصدر محركات البحث في العراق، حيث يعتبر القبول الموازي هو أن يتم قبول الطلاب في كليات اعلى من المجموع الذي حصلوا عليه بشروط وضوابط محددة من قبل وزارة التعليم العالي بالعراق، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية.

نتيجة القبول الموازي بالعراق

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن نتيجة القبول الموازي، مما جعل الطلاب يكثفون عمليات البحث لمعرفة النتيجة وهل تم قبولهم في الكليات المراد الدخول بها أم تم الرفض، وأعلنت الوزارة ان الطلاب يمكنهم الان الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في التخصصات التالية الطب والعلوم والهندسة، بعد قوب لما يقرب من 22 الف طالب وطالبة بجامعات موازية بالعراق.

شروط القبول الموازي

يتم قبول الطلاب في العراق من خلال كليات وجامعات بمعدلات قبول أدنى مما حصل عليها الطالب في التعليم ما قبل الجامعي ولكن هناك مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق حتى يستطيع الطالب الانتقال لكلية موازية، من أهم هذه الشروط

طلاب الكليات الطبية يشترك أن يحصل الطالب على مجموع درجات تراكمي لا يقل عن ثلاثة درجات وما فوق الحد الأدنى للقبول طلاب كليات العلوم يشترك أن يحصل الطالب على مجموع درجات تراكمي لا يقل عن خمسة درجات وما فوق الحد الأدنى للقبول طلاب الكليات الهندسية يشترك أن يحصل الطالب على مجموع درجات تراكمي لا يقل عن أربعة درجات وما فوق الحد الأدنى للقبول طلاب الكليات والمعاهد الأخرى يشترك أن يحصل الطالب على مجموع درجات تراكمي لا يقل عن ستة درجات وما فوق الحد الأدنى للقبول

خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالعراق 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط يمكن الدخول إليه للحصول على نتيجة التعليم الموازي لمعرفة الكليات التي تم القبول بها لأكثر من 22 طالب وطالبة هذا العام وذلك بإتباع خطوات الاستعلام عن القبول الموازي كالاتي:

الدخول لموقع وزارة التعليم العالي بالعراق

الدخول لقسم الاستعلام عن النتائج

اختيار نتيجة القبول الموازي

كتابة اسم الطالب ورقم الاختبار

الضغط فوق كلمة استعلام لمعرفة النتيجة والكلبة اتي سيلتحق بها الطالب للعام الحالي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية