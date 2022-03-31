نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba.gov.jo وكيفية الاستعلام بعد تقديم الطلب واستخراج رقم التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة دعم الكهرباء الاردن، نوضح لكم بتقرير مفصل عبر موقعنا بعدما تم اعتماد رابط kahraba.gov.jo، لتلقي طلبات المواطنين في الاردن الراغبين في الاستفادة من دعم التعرفة الكهربائية، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام بعد التقديم والتحقق من قبول الطلب، حيث تنسق هيئة تنظيم قطاع الطاقة من خلال موقعها الاكتروني مع شركات التوزيع المتخصصة، ومن ثم يوفر ذلك علي الجهات المتخصصة فرز المتقدمين وتحقيق أولوية الدعم، حيث يتم فصل المستحقين وغير المستحقين والبدأ في توزيع الدعم حسب فحص دقيق لبيانات المتقدمين، علما بأن الدعم يتسهدف قطاعات الاستهلاك المنزلي، وكذلك القطاع الاقتصادي، من اجل دعم الحكومة للاسر ولقطاعات الانتاج لدفع عجلة التنمية مجددا بعد التراجع الكبير نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

رابط منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba.gov.jo

يعاني العديد من السكان والمقيمين بالاردن من ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء، وبمجرد الترويج للمبادرة التي تنطلق بداية من ابريل، والتي تهدف توفير دعم فاتورة الكهرباء للمواطنين وتقليل الاحمال عليهم، نجد بحث مكثف لمحاولة الوصول الي رابط التقديم وكيفية التسجيل، وقدإشارات جهات متخصصة الي ان كل اسرة لها دفتر عائلي يمكنها التقديم لطلب الدعم، والذي يتم فحصة وتحريه جيدا قبل الموافقة بالاستحقاق، وقد أشارت الجهات الي أنة لا يوجد إشكالية لدعم الاسر المستأجرة، حيث زعم البعض أن الدعم لأصحاب العقارات فقط، ولكن باعتبار أن العديد من الاسر بالاردن يستأجر أماكن للإقامة، فإن الدعم يعتمد كليا علي فحص دفتر العائلة والموافقة علي الدعم حسب البيانات المقدمة.

القطاعات المنتفعة من خفض تعرفة الكهرباء

هذا وقد تم تخصيص بعض القطاعات دون غيرها للإستفادة من دعم الكهرباء، وهي بعض القطاعات الإنتاجية أو الاستثمارية في الدولة، والتي يضاف اليها بالتأكيد الأسر المقيمة من أبناء الاردن

القطاع الصحي.

قطاع الصناعة.

القطاع التجاري.

قطاع الزراعة.

القطاع السياحي.

شرح بالصور حول التعرفة الكهربائية بالاردن

ونوفر لكم بعض الصور الموضحة لمنظومة الدعم المشار الية، حتي يصبح الامر اوضح واكثر بساطة، علما بأنة فور فتح باب التقديم بداية من ابريل، سوف يتمكن الجميع من التسيجل بسهولة، حيث أكدت الجهات المتخصصة حرصها علي جعل عملية تسجيل الطلبات واضحة امام الجميع، علي إن تتم بخطوات بسيطة وسهلة.

خطوات التسجيل في دعم الكهرباء في الاردن عبر kahraba. gov.jo

عبر رابط منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba.gov.jo، نكشف لكم كيفية الاستعلام بعد تقديم الطلب، والفيديو السابق توضيحة يكشف بشكل تفصيلي عن كيفية استخراج رقم التقديم، وذلك بعد رصد العديد من الشكاوي بعدم القدرة علي التسجيل وصعوبة التسجيل في الموقع الإلكتروني، ونوضح لكم متابعينا الكرام خطوات التسجيل في دعم الكهرباء في الاردن عبر kahraba. gov.jo، وذلك لضمان وصول طلبك والبدأ في فحصة جيدا لتطبيق الدعم في حالة الاستحقاق

قم بزيارة الموقع الإلكتروني kahraba. gov.jo. سجل البيانات المطلوبة وهي الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، رقم دفتر العائلة، رقم الهاتف للتحقق، ومن ثم يستلم المتقدم رسالة تأكيد بالبيانات. اخيرا قم باستلام الرسالة وتفعيل البيانات الواردة بها وتابع حالة الطلب بشكل مستمر.

تنطيم التعرفة الكهربائية في الاردن

وتهدف خطة التعرفة الكهربائية بالاردن الي ازالة التشوهات الحالية، ودعم المواطنين المستحقين للدعم علي الكهرباء، وذلك عن طريق خلق هيكل تعرفة جديد أكثر بساطة، وقد تم تقليل عدد الشرائح، ليصبح فهم التكلفة في متناول كل اسرة من أبناء الاردن، ومن ثم يمكنهم في ضوء ذلك ترشيد استهلاك الكهرباء شهريا وخفض الفاتورة.

هذا وقد اوضح اللبون إن نحو 93% من الأردنيين لن تتأثر شرائح استهلاكهم للكهرباء، أو أنها اذا تأثرت سوف تنخفض، وهذة النسبة متمثلة في مشتركي القطاع المنزلي، حيث إن تلك الفئات تستهلك كهرباء لا تتعدي 600 كيلو واط في الساعة شهريا، ومن ثم لا تتعدي قيمة الفاتورة الكلية لتلك الشرائح عن 50 دينارا، ومن ثم لا تشملهم التعرفة الجديدة للكهرباء، ونوافيكم بتقرير مفصل من خلال ثقفني بتلك الشرائح المستفيدة من الدعم علي الكهرباء في الاردن.

من هم المستفيدين من دعم التعرفة الكهربائية بالاردن

ونعرض لحضراتكم الآن قائمة بالمستفيدين من دعم التعريفة الكهربائية بالاردن، حتي تتمكن من معرفة اذا كنت من تلك الفئات، خيث إن البيان الصادر من هيئة تنظيم الطاقة يؤكد ان نحو 90% من سكان الاردن لن تشملهم تلك المنظومة، ونوافيكممن خلال موقعكم المميز ثقفني، بكل ما يخص هذا الموضوع والذي بات هام وضروري ويشغل بال الآلاف من سكان الاردن، ويمكن كذلك للمقيمين إن يقوموا بالتسجيل، ولكن بشرط وجود قيد عائلي للراغبين في التقديم، وهي بعض الحالات التي يكن بها سيدة من الاردن متزوجة من غير اردني

كل من يحمل الجنسية الاردنية ولدية دفتر عائلة.

المتزوج بأكثر من زوجة ويحمل لكلا منهم دفتر عائلي، يحق لهم الدعم عن كل دفتر.

السيدة الاردنية المتزوحة من أجنبي وتحمل صفة رب الأسرة.

من يصرف مستحقات صندوق المعونة الاجتماعية.

المستفيدين من المكرمة الملكية السامية.

الابناء من قطاع عزة ولديهم رب أسره، أو كونوا أسرة واصبحوا ارباب اسر.

الهدف الرئيسي من تخفيض تعرفة الكهرباء في القطاعات الاقتصادية بالأردن

يبحث المواطنين عن اسباب اتخاذ الجهات المعنية قرار تخفيض تعرفة الكهرباء الجديدة بالاردن، والتي تبدا بداية من ابريل 2022، بالرغم من الفرحة الكبيره بعد تداول هذا الخبر، إلا إن البعض يبحث عن الأسباب، والتي نوضح لكم بعضها

تخفيض كلفة الإنتاج والخدمات.

خلق فرص عمل جديدة للشعب الاردني.

ازالة عوائق النمو الاقتصادي.

تحريك عجلة الاقتصاد الاردني.

شرح بالفيديو لتقديم طلب دعم الكهرباء

ونوفر لكم عبر هذا الفيديو شرح أكثر توضيحا لكيفية تقديم طلب دعم الكهرباء في الاردن، والذي يشرح لكم خطوة بخطوة طريقة التقديم لأصحاب العقارات أو المستأجرين، وكذلك لجميع الفئات الراغبة في الاستفادة من الدعم، والذي يمكنهم الحصول علية بمجرد مطابقة حالتهم للشروط وتقديم البيانات المطلوبة وكذلك الدفتر العائلي، وسوف يتم إرسال رسالة تأكيد فور قبول الطلب للمتقدمين.

وتحاول الجهات المعنية في المملكة الاردنية الهاشمية تطوير ثقافة الدعم، ويتم تخصيص حصص الدعم للمواطنين الاكثر احتياجا، ومن ثم نجد توجة الحكومة بتنظيم الدعم وتقسم الشرائح الكهربائية، وذلك من اجل جعل إدراك المواطنة وفهمة للفاتورة الكهربائية اوضح، وكذلك لتخصيص الدعم للمستحقين فقط، علي إن يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني ومن ثم دراستة الحالة جيدا، وحسب ما تقدم به المواطن من معلومات يتم تقديم الدعم له.

الفئات التي تطبق عليها التعرفة غير المدعومة

وبالرغم من بحث الملايين من سكان الأردن عن رابط دعم الكهرباء، وذلك لمعاناة العديد من الاسر من إرتفاع تسعيرة الكهرباء عليهم، إلا إن هناك بعض الاستثناءات التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية والتي لا يشملها الدعم وهي تلك الفئات

جميع المشتركين غير الأردنيين.

مالكي انظمة الطاقة المتجددة، ويتم استثناء المستفيدين من صندوق المعونة الاجتماعية منهم.

الأفراد الذين يمتلكون اكثر من عداد واحد.

تعرفة الكهرباء الجديدة في الاردن

هذا وقد صدرت التعرفة الجديدة للكهرباء في الاردن، لتصبح اكثر وضوحا واسهل ليمكن المواطن من متابعة الاستهلاك اليومي والشهري له، حتي يقلل من الاستهلاك حسب قراءة العداد الموضحة امامه، ومن ثم لا ترتفع علية التعرفة عند سداد الفتورة، وهو ضمن التعديلات الجديدة التي شهدها قطاع الكهرباء في الاردن

من 1 حتي 300 كيلو وات في الساعة 50 شهر.

من 301 حتي 600 كيلو وات في الساعة 100 شهر.

اكثر من 601 كيلو وات في الساعة 200 شهر.

كيف اسجل دعم الكهرباء في الاردن

ويتم حتي الآن رصد العديد من التساؤلات حول كيفية التسجيل في دعم الكهرباء في الاردن، ولكن تم توضح كافة تلك التفاصيل عبر موقعنا ثقفني، نتمني إن تكن الطريقة أصبحت اكثر وضوحا لراغبي التسجيل، وكذلك قمنا بإضافة فيديو لتسهيل شرح خطوات التسجيل وإدخال البيانات للمواطنين، ونسعد بتلقي تعليقات متابعينا في صندوق الوصف المتاح بالاسفل في هذا التقرير.

لقد عرضنا لكم متابعينا الكرام من الاردن كافة التفاصيل المتعلقة بدعم الكهرباء في الاردن، بالإضافة الي شرح تفصيلي بخطوات التقديم والمعلومات المطلوبة للتقديم، نتمني إن يكن هذا التقرير الشامل قد ساهم في مساعدة حضراتكم للتقديم في تلك المنصة، كما نسعد بمساعدتكم بكافة السبل الممكنة، وذلك عبر تعليقكم اسفل هذا التقرير في موقعنا ثقفني، وسوف نجيب علي الفور علي تعليقات متابعينا الكرام.

كيف تسجل في منظومة دعم الكهرباء

اما بالنسبة لتكرار البحث حول كيف تسجل في منظومة دعم الكهرباء في الاردن، فاننا نوفر لكم اسفل هذه الفقرة فيديو توضيحي بشرح مبسط لكيفية التقديم، علاوة على ذلك فإننا وفرنا لكم نقاط تشرح خطوات التقديم بشكل اكثر وضوحا والبيانات المطلوبة لضمان استحقاق الدعم والحصول علي فواتير مخفضة ومدعومة من قبل الجهات المتخصصة في الاردن

الخطوة الاولي هي زيارة موقع kahraba.gov.jo.

قم بتسجيل بيانات العداد المنزلي الذي ترغب في الحصول علي استفادة التعرفة الكهربائية من خلالة.

تسجيل بياناتك بدفتر العائلة.

سجل الرقم الوطني.

قم بإدخال الرقم الشخصي.

وقدم اوراقك الثبوتية.

انقر أبدا التسجيل.

اختر فئة الدعم المرغوبة.

انقر تحقق بعد تأكيد كافة البيانات.

أدخل رقم الهاتف الشخصي.

قم بتدوين رمز التحقق الذي تتسلمة في رسالة علي الهاتف.

بعد اتمام التحقق اضغط اضافة عداد واشتراك.

حدد شركة الكهرباء التي ترغب في التسجيل لديها.

من خلال موقعنا ثقفني نيوز قدمنا لكم كافة التفاصيل حول كيفية الاستفادة من دعم الكهرباء في الاردن، وذلك ليتمكن الاسر في المملكة الأردنية من الاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة بأسعار مدعمة ومخفضة من الحكومة، وقد وضحنا لكم أيضا كيفية تقديم طلب للجهات المعنية بخطوات جدا بسيطة وسهلة، كما أضفنا العديد من الفيديوهات التوضيحية التي تمكنكم من الاستفادة بشكل اوضح حول التقديم لدعم الكهرباء والتعرفة الكهربائية في الاردن.