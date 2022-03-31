“spa.gov.iq/editform” رابط وخطوات التسجيل في منحة 100 ألف دينار في العراق لمواجهة غلاء المعيشة 2022

تستمر عمليات البحث من جانب العديد من المواطنين في العراق للتعرف على كيفية التسجيل في منحة 100 الف دينار عراقي المطروحة من قبل الحكومة العراقية بهدف مواجهة غلاء المعيشة والاسعار في جميع انحاء العراق، حيث تستمر الحكومة العراقية في استقبال طلبات المواطنين المستحقين للمنحة للحصول على الدعم المطروح والمقدم بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم التأكد من توافرها، حيث تم طرح هذا الدعم ي اطار حرص الحكومة العراقية على تقديم اشكال الدعم المختلفة للمواطنين لتوفير كافة احتياجاتهم ومواجهة غلاء المعيشة في ضوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات التسجيل في منحة 100 ألف دينار في العراق لمواجهة غلاء المعيشة 2022.

منحة 100 الف دينار غلاء المعيشة في العراق 2022

بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تمر بها العراق في هذا التوقيت فقد أعلنت الحكومة عن طرح منحة غلاء المعيشة للمستحقين في جميع انحاء العراق، وهي المنحة التي جاءت تقدر بمبلغ مالي يصل الى 100 الف دينار عراقي، وتقدم لجميع الفئات الفقيرة لمساعدة الأشخاص على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في هذا التوقيت.

الفئات المستحقة من دعم منحة 100 الف دينار عراقي

وقد حددت الحكومة العراقية الفئات المستفيدة رسميا من دعم منحة 100 الف دينار عراقي لغلاء المعيشة، وهي على النحو التالي.

المواطنين العراقيين.

الأشخاص العاطلين عن العمل.

يستحق الدعم المواطنين الذين لا يمتلكون دخل ثابت.

الموظفين الذين يواجهون صعوبة كبيرة في مواكبة ظروف المعيشة والاسعار بسبب عدم كفاية الراتب الخاص بهم.

رابط وخطوات التسجيل في منحة 100 ألف دينار في العراق لمواجهة غلاء المعيشة 2022

وقد تم تفعيل رابط التسجيل في منحة 100 الف دينار عراقي للمواطنين في العراق لمواجهة غلاء المعيشة، ويتم التسجيل مباشرة من خلال اتباع ما يلي.