“برامج صندوق المعونة الوطنية” الان لينك التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 3 موعد صرف الدعم النقدي الموحد بالأردن 2022

بالتزامن مع استمرار الحكومة الاردنية في تقديم اشكال الدعم المختلفة للمواطنين في جميع انحاء الأردن من خلال صندوق المعونة الوطنية، فنجد أن هناك اهتمام كبير من جانب العديد من المواطنين للتعرف على تفاصيل التسجيل في دعم برنامج الدعم التكميلي تكافل 3 أو الدعم النقدي الموحد في المسمى الجديد الخاص به، والذي يعد واحد من ضمن اهم اشكال الدعم التي تقدم مساعدات مالية يتم صرفها بشكل شهري للمستحقين من المواطنين في الأردن بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم تحديدها، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح رابط وخطوات التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 3 وموعد صرف الدعم النقدي الموحد 2022.

التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 3 في الأردن

وقد أعلنت الحكومة الأردنية خلال الأيام الأخيرة اطلاق التسجيل في جانب المواطنين للحصول على الدعم التكميلي تكافل 3، والذي تم تغيير اسمه ليكون برنامج الدعم النقدي الموحد في الأردن، حيث يتم التسجيل للحصول على الدعم الشهري للأسر المستحقة من محدودي الدخل من خلال صندوق المعونة الوطنية في الأردن، حق يتم دراسة الطلب ومن ثم اصدار تفاصيل الاستحقاق على الفور بعد التأكد من أهلية المواطن للحصول على الدعم.

رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد بالأردن 2022

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن الحصول على الدعم النقدي الموحد في الأردن وهو على النحو التالي.

أولًا يتم الدخول الى موقع صندوق المعونة الوطنية في الأردن.

في الأردن. يتم اختيار برنامج الدعم النقدي الموحد من بين الاختيارات المتاحة.

يتم ادخال رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ومن ثم اختيار الاستعلام عن استحقاق الدعم النقدي لتظهر كافة التفاصيل على الفور.

موعد صرف الدعم التكميلي تكافل 3

وقد اكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية الأردنية رسميا أن الصندوق يعمل الآن في هذا التوقيت على دراسة كافة الطلبات التي يتم تقديمها من قبل المواطنين، وذلك حتى يتم التأكد والتحقق من انتفاع الأشخاص من الدعم ومدى استحقاقهم، وعند ثبوت أهلية المواطنين يتم صرف الدعم الخاص بهم وذلك بداية من شهر ابريل القادم، ليتم الاستعلام من خلال موقع صندوق المعونة الوطنية الالكتروني.