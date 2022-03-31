“بادر بتسجيل” لينك الحصول على دعم الكهرباء في الأردن 2022 وتوضيح مقدار دعم فاتورة الكهرباء عبر منصة kahraba gov jo رابط التسجيل

أعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق بداية الستينات في دعم الكهرباء من قبل المواطنين في جميع انحاء الأردن من المستحقين للدعم، وذلك بالتزامن مع ازمة الطاقة العالمية والارتفاع في أسعار الوقود، وكذلك الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأردن بشكل عام، فقد تم الإعلان عن تطبيق نظام دعم الكهرباء بتقديم عدادات للمستحقين بشرائح كهرباء اقل سعرا بناء على توافر مجموعة من الضوابط والشروط المعلنة، وقد تم الإعلان عن التسجيل للحصول على الدعم من قبل منصة دعم الكهرباء في الأردن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وشروط الحصول على دعم الكهرباء في الأردن 2022 عبر منصة kahraba gov jo.

رابط الحصول على دعم الكهرباء في الأردن 2022 عبر منصة kahraba gov jo

وقد تم الإعلان رسميا عن بداية استقبال طلبات التسجيل للحصول على دعم الكهرباء بهدف تخفيف العبء على المواطنين في هذا التوقيت بالتزامن مع الازمة العالمية في الوقود، حيث يتم التسجيل الكترونيا من خلال منصة دعم الكهرباء، حيث يتم تسجيل الحصول على الدعم من خلال ما يلي.

التوجه الى موقع تسجيل دعم الكهرباء في الأردن مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار تسجيل الحصول على الدعم.

ادخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل صحيح عبر الموقع.

الموافقة ان الشروط والاحكام ومن ثم اختيار ارسال الطلب.

موعد تقديم دعم الكهرباء في الأردن 2022

وقد أعلنت هيئة قطاع الطاقة والمعادن في الأردن تفاصيل التسجيل والحصول على دعم الكهرباء في الأردن 2022، فمن المقرر ان يتم بداية الحصول على الدعم وتحديد الاستحقاق بداية من شهر ابريل المقبل، حيث يتم دراسة الطلب المقدم الكترونيا بناء على الضوابط والشروط التي تم تحديدها.

شروط وضوابط التسجيل في دعم الكهرباء 2022 بالأردن

ومن اهم شروط وضوابط الحصول على الدعم الخاص بالكهرباء في الأردن ما يلي.