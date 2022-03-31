جدة - نرمين السيد - وأشار بيان للحكومة -أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إلى أن وزارة الخارجية البريطانية استهدفت 14 شخصية وكيانا إعلاميا روسيا بالعقوبات، بسبب "آلة الدعاية الروسية الكاذبة فى الحرب ضد أوكرانيا". ووفقا للبيان شملت العقوبات العديد من المؤسسات الإعلامية الحكومية الروسية مثل "تلفزيون نوفوتسى" المالك لقناة "آر تى"، إلى جانب مؤسسة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية المتحكمة فى وكالة "سبوتنيك" للأنباء. وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، فى محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التى بدأتها فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- شخصيات ومؤسسات إعلامية.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.