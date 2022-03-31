عاجل- روسيا تحمل الاتحاد الأوروبى مسؤولية تغيير عملة الدفع مقابل الغاز

جدة - نرمين السيد - وقال ريابكوف ـ فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس ـ إن "موسكو لم تعدل عقود الغاز مع الاتحاد الأوروبى بل تدافع عن مصالحها ضد العقوبات التى وصفها بأنها (غير مسؤولة على الإطلاق)".

واتهم المسؤول الروسى الدول الأوروبية بالتخلى عن الالتزامات والتعهدات المبرمة مع موسكو فى كثير من المجالات عقب اتخاذ قرارات ضد روسيا، داعيا فى الوقت نفسه المسؤولين فى الاتحاد الأوروبى إلى ضرورة اتخاذ قرارات صائبة تجاه البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض مؤخرا حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق"، وذلك على خلفية شن القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضى، عملية عسكرية شرق أوكرانيا.