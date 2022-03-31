جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، "للأسف، هذا ما يثير قلقا لدينا، فقد اتضح أنه لا وزارة الخارجية الأمريكية، ولا البنتاجون، تتوفر لديهما معلومات حقيقية حول ما يحدث فى الكرملين. إنهم ببساطة لا يفهمون ما يحدث فى الكرملين ولا يفهمون الرئيس بوتين ولا يفهمون آلية اتخاذ القرارات وأسلوب عملنا".
وأضاف: "هذا ليس مجرد أمر مؤسف، لكنه يثير قلقا لدينا، لأن مثل سوء الفهم الكامل هذا هو الذى يؤدى إلى قرارات خاطئة من الجانب الأمريكى وقرارات متهورة لها عواقب سيئة للغاية"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الكرملين: واشنطن لا تفهم بوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.