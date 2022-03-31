عاجل- الكرملين: واشنطن لا تفهم بوتين

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، "للأسف، هذا ما يثير قلقا لدينا، فقد اتضح أنه لا وزارة الخارجية الأمريكية، ولا البنتاجون، تتوفر لديهما معلومات حقيقية حول ما يحدث فى الكرملين. إنهم ببساطة لا يفهمون ما يحدث فى الكرملين ولا يفهمون الرئيس بوتين ولا يفهمون آلية اتخاذ القرارات وأسلوب عملنا".

وأضاف: "هذا ليس مجرد أمر مؤسف، لكنه يثير قلقا لدينا، لأن مثل سوء الفهم الكامل هذا هو الذى يؤدى إلى قرارات خاطئة من الجانب الأمريكى وقرارات متهورة لها عواقب سيئة للغاية"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.