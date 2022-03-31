نجوم حفل ختام إكسبو 2020 دبي: هذا الحدث منصة عالمية

يقدم "إكسبو 2020 دبي" حفله الختامي بشكل أسطورة، يروي من خلالها التاريخ، ويكمّل بها مشوار 182 يوما من العمل الإبداعي المرتكز على أحدث ما وصلت إليه التقنية، وعلى أصالة بلد يحتفي بتراثه كما احتفى بيوبيله الذهبي وسط فعاليات الحدث الدولي الأضخم من نوعه.

ويجمع الحفل الختامي كوكبة من ألمع النجوم العالميين، ويُبث بشكل مباشر عبر 20 شاشة عملاقة موزعة في أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي.

وبعد أن استضاف الحدث الدولي بالفعل أكثر من 30 ألف عرض في 96 مكانا مختلفا من موقعه الشاسع، منها 3 آلاف عرض في ساحة الوصل، وأكثر من 500 عرض للأطفال والعائلات، اتفق نجوم حفله الختامي على أنه بمنصاته العالمية، "حدث مميز وفريد".

وقالت مغنية البوب الأميركية كريستينا أغيليرا، التي تشارك بعرض على منصة اليوبيل: "آخر مرة قدمت فيها عرضا في دولة الإمارات كانت عام 2008، ويسعدني أن أعود وأشارك في ختام إكسبو 2020 دبي".

وتابعت: "إنه لشرف لي أن أغني على هذا المسرح العالمي. ما رأيته لا يُصدق. من المميز جدا أن أكون جزءا من هذا الحدث المتنوع والشامل ومتعدد الثقافات"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

ومن نجوم الحفل الختامي كذلك، عازف التشيلو الحائز على جائزة "غرامي"، يويو ما، الذي يشارك بحفل موسيقي على مسرح دبي ميلينيوم.

وقال: "منذ نعومة أظفاري، تأثرت بقوة لقاءاتنا الثقافية العظيمة واستقيت منها الإلهام. إنه لشرف كبير أن أكون حلقة صغيرة في سلسلة التبادل هذه، للاحتفال بكل ما يمكننا تحقيقه حين نتذكر أن الثقافة ضرورية لتصور مستقبل أفضل وبنائه".

من جانبها، قالت المغنية الألمانية الشهيرة الحائزة على جائزة "غرامي"، نورا جونز: "الحفل الختامي مميز للغاية، ويشرفني جدا أن أكون جزءا منه".