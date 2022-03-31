هل سيكون التعليم عن بعد في رمضان في السعودية 1443 وفقًا لقرارات وزارة التعليم

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عمر شويل - جدة إن الطلاب ينتظرون موعد الإجازات، ومن أهم الأشياء التي يتساءلون عنها هو اليوم الأخير للدوام بشهر رمضان المبارك، فالوزارة عملت جاهدة بكل قوتها حتى تستمر العملية التعليمية إلى وقتنا هذا، وهي وضعت خطة تم السير عليها بالشكل الصحيح، وأصدرت قرارات لكل تلك التغيرات التي حدثت في العام الدراسي وعودة الدراسة الحضورية، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم هل سيكون التعليم عن بعد في رمضان.

هل سيكون التعليم عن بعد

إن وزارة التعليم قد أوضحت التفاصيل التي تخص الدراسة خلال شهر رمضان فستكون الدراسة حضوري لجميع الفئات من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، كما أنها حددت موعد اليوم الدراسي ليبدأ التاسعة صباحاً وحتى العاشرة طبقاً للمنطقة والمحافظة، فهو الذي يتمكن من تحديد الظروف المُحيطة بهم وما يناسبهم.

كما وضح عدد الساعات الدراسية لتكن ثلاث ساعات فقط لمن هم بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والأكبر منهم بفئة المتوسط والثانوي، والدراسة تكون لهم أربع ساعات بشهر رمضان، مدة الحصة الدراسية تكون 35 دقيقة للجميع، فالمدارس التي دوامها يبدأ التاسعة ينتهي الواحدة في الظهر، أما التي يبدأ دوامها العاشرة ينتهي 2 ظهراً، وإجازة عيد الفطر تبدأ 23 رمضان، حتى يحصل الطلاب على الوقت الكافي للاستعداد للعيد وقضاء أوقات مع أهلهم وأصحابهم وأقاربهم.

متى اخر يوم دوام في رمضان

إن آخر يوم للدوام بشهر رمضان سيكون الأحد 23 رمضان الذي يوافق 24 أبريل، حيث أن وزارة التعليم وقد أعلنت عن ميعاد ابتداء إجازة عيد الفطر من هذا الوقت، بعد أن تم إجراء كثير من التعديلات على نظام التعليم الحالي.

أما بالنسبة لدوام الإداريين بالمدارس خلال شهر رمضان لهذا العام 1443 ستكون بدايته العاشرة في الصباح إلى الثالثة مساءً، وذلك طبقاً لتعليمات وزارة التعليم بالمملكة السعودية، تبدأ إجازة للإداريين لعيد الفطر 25 رمضان الذي يوافق 26 أبريل.

موعد التطبيق للدوام الصيفي

إن التطبيق للدوام الصيفي في بالمملكة السعودية سيكون 17 شعبان الموافق 20 مارس، وهذا طبقاً للمعلن من وزارة التعليم، ولقد اعتمدت الوزارة الترم الثاني بمدارس السعودية، وبإجراءات وقائية تحافظ على صحة الجميع وسلامتهم.

أما بالنسبة لنهاية الترم الدراسي الثالث ذلك الأخير بالعام الدراسي 1443 وسينتهي 30 يونيو الذي يوافق وقتها واحد من شهر ذو الحجة هجرياً، فهو عام جاء مميز به حوالي 189 يوم دراسة فعلية، فهو الأطول على الإطلاق بالنسبة لطلاب، وبنهاية هذا الترم يكون حققوا إنجازاً كبيراً.