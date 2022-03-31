نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اول رمضان 2022 في فرنسا وأهم مظاهر الاحتفال بالشهر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اول رمضان 2022 في فرنسا ، صوم رمضان فريضة واجبة على كل مسلم، فهو صدقة لصحة الجسم، لذا يجب على كل مسلم سليم ومعاف أن يصوم هذا الشهر المبارك، مادام يتمتع بصحة جيدة، وأيً كان مكان بقاء المسلمين حتى وإن كانوا في البلاد الأجنبية، يجب عليهم الصيام، لذا يهتمون كثيرًا بمعرفة موعد أول رمضان 2022 في فرنسا، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القادمة، بالإضافة لتوضيح بعض الأعمال التي يمكن القيام بها خلال هذا الشهر الكريم.

موعد اول رمضان 2022 في فرنسا

عبادة الصيام من العبادات الروحية التي تأسر الأفعال الخاطئة التي قد نقوم بفعلها في الأيام الأخرى.

يعمل على تنمية مشاعر الرحمة والتراحم بين الآخرين، والمسامحة، والشعور بالآخرين.

ولكي يكون الصيام مقبولًا إلى الله، يجب إلا يكون مقصورًا على جوع المعدة فقط.

بل يجب أيضًا الأعضاء الأخرى مثل اللسان، العينين، الأذنين أن تصوم أيضًا عن فعل كل شيء يهدر مشقة الصيام.

لذا كما تهتم بألا تدخل أي طعام في فمك وتركز جيدًا في تطبيق هذا الأمر.

أيضًا اهتم بألا تفسد صيامك بالتفوه بالكلمات الغير لائقة، أو التعصب على أتفه الأمور بحجة أنك صائم، وطبق في هذا الأمر سنة نبينا محّمد ﷺ وهي قول إني صائم ثم الالتزام بالصمت.

مظاهر شهر رمضان في البلاد الأجنبية

حتى وإن أقام المسلمون في البلاد الأجنبية فيجب أيضًا إحياء سنن شهر رمضان الكريم، مثل:-

تعجيل تناول وجبة الإفطار، وتأخير السحور، لأن هذا ما يعنيه الصيام بالضبط، لإثبات مدة عجز الإنسان عن الأكل والشرب.

ولقد عرف شهر رمضان في بعض البلاد الأجنبية أنه سلطان 11 شهرًا عربيًا، يحرصون فيه على القيام بالأعمال الصالحة، وتنمية المشاعر الروحية.

وقراءة القرآن، وإحياء سنة النبي محمد ﷺ، لأن كما ذكر نبينا أوله رحمة ومنتصفه مغفرة وآخره النجاة من النار، والخلاص من نار جهنم.

رؤية هلال شهر رمضان 2022 في فرنسا

أما عن موعد اول رمضان 2022 في فرنسا وبحسب ما ورد عن هيئة علوم الفلك أن موعد أول الشهر المبارك في دولة فرنسا سيوافق يوم الأحد الثالث من أبريل عام 2022، كما أنه سيتم استطلاع هلال الشهر الكريم في يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022.