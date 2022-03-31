عاجل- وصول قرابة نصف مليون لاجئ من أوكرانيا إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الطوارئ الروسية فى بيان: "منذ بداية تصعيد الصراع العسكرى، عبر 529347 شخصا بالفعل الحدود (إلى روسيا)، من بينهم 107065 طفلا".

وبدأ إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين من منطقة دونباس (دونيتسك ولوجانسك) على خلفية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا التى أعلنت عنها روسيا فى منتصف فبراير، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.