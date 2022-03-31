العراق يفكك خلية إرهابية بمحافظتى ديالى وصلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

ووفقا للبيان، فإن الخلية كانت تقوم بتقديم الدعم اللوجستى لعناصر عصابات داعش المتواجدين بمحافظتى ديالى وصلاح الدين، مشيرا إلى أنه "تم تدوين أقوال أفراد الخلية ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، والاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، لينالوا جزاءهم العادل".

وأعلن العراق فى ديسمبر عام 2017 طرد عناصر داعش وفرض السيطرة الكاملة على جميع أراضى البلاد، وتنفذ القوات العراقية باستمرار عمليات أمنية للقضاء على خلايا التنظيم.