عاجل- الرئيس الأوكرانى يطالب بفرض عقوبات أقوى على روسيا

جدة - نرمين السيد - وطالب خلال كلمة أمام البرلمان الهولندى عبر الإنترنت بوقف كافة الأعمال التجارية مع روسيا للضغط عليها لوقف عملياتها العسكرية فى بلاده، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية. كما طالب الرئيس الأوكرانى الساسة الهولنديين بدعم بلاده بالسلاح والمساهمة فى جهود إعادة الإعمار.

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