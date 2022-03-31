وقال فرايدنبرج فى مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، إن الحكومة "تستثمر أكثر فى تنويع التجارة" بعد أن فرضت الصين على منتجات إجراءات تجارية عقابية.
وأشارت "بلومبرج" إلى أنه على الرغم من ذلك، لا تزال الصين تستقبل بضائع أسترالية أكثر بثلاث مرات من أقرب منافس لها اليابان.
وبدأت الأعمال الانتقامية الصينية بعد أن دعا رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، فى أبريل 2020 إلى إجراء تحقيق فى أصول كوفيد-19 وهو موضوع حساس للغاية لبكين لأنه قد يمس السيادة الصينية.
وألمحت "بلومبرج" إلى أن أستراليا لطالما كانت واحدة من أكثر اقتصادات العالم المتقدم اعتمادًا على الصين، مما يجعلها ضعيفة فى حالة حدوث أزمة اقتصادية أو تدهور العلاقات.
لكن فرايدنبرج قال فى هذا الصدد إن الحكومة "كانت على دراية دائمًا بالمخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الصادرات والاقتصاد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أستراليا تتطلع إلى تقليل الاعتماد على الصين تجاريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.