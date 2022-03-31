الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - فى مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، واعتقلت 5 آخرين من نابلس، و4 من الخليل. كما اعتقلت 5 من القدس، فضلا عن اعتقال فلسطينيين اثنين من جنين، واثنين آخرين من قلقيلية، وآخر من بلدة الزواوية غرب سلفيت.

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