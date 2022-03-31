موقع فضاء أولياء التلاميذ Tharwa.education.gov.dz كشف نقاط المتمدرسين الفصل الثاني 2022

موقع فضاء أولياء التلاميذ Tharwa.education.gov.dz، يبحث الطلاب في الجزائر عن رابط موقع الثروة الوطنية من اجل الوصول الي كشف نقاط المتمدرسين الفصل الثاني 2022 بإدخال بيانات ولي الامر، وذلك بعد التصريح بترقب النتيجة اليوم الخميس الموافق واحد و ثلاثون من شهر مارس 2022، وعلية نوفر لكم شرح كيف تستخرج كشف النقاط للمتمدرسين من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر، حيث إن الوزارة أصبحت تعتمد كليا علي المواقع الاكترونية من اجل الحصول علي نتائج المتمدرسين اليوم، خاصة ان عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية كانت تتم بشكل فوري عقب الانتهاء من الاختبارات للمتمدرسين.

موقع فضاء أولياء التلاميذ Tharwa.education.gov.dz

خلال الساعات المقبلة يستقبل موقع فضاء أولياء التلاميذ Tharwa.education.gov.dz بيانات وأولياء الأمور، وذلك من اجل الحصول كشف نقاط الطلاب بالجزائر عبر رابط مباشر من جوجل خصصتة وزارة التربية الوطنية، وعلية نوفر لكم رابط كشف النقاط لتكن اول من يستخرج النتيجة فور اعلانها اليوم، حيث إن وزارة التربية الوطنية اتممت كافة الإجراءات المطلوبة من اجل خروج الامتحانات علي الصورة المطلوبة، حيث اكدت وشددت علي الإجراءات اللازمة من اجل ضمان صحة المتمدرسين والمعلمين، حيث أدي الطلاب في الجزائر الإمتحانات وسط كثافة من الإجراءات المشددة والتي تشمل التعقيم المستمر للايدي وارتداء الكمامة وتعقيم مراكز أداء الاختبارات اول بأول، وعلية تم أداء الاختبارات دون تسجيل اي إصابات بين الطلاب والمعلمين، وتمت عمليات التصحيح للدفاتر بشكل متلاحق، وعلية من المرتقب عرض النتيجة عبر الموقع الإلكتروني اليوم الخميس 31 مارس حسب تصريحات وزارة التربية الوطنية.

رابط موقع كشف نقاط الطلاب بالجزائر

إليكم الخطوات التي يتوجب عليكم تتبعها للحصول علي كشف النقاط لطلاب الجزائر، وذلك عقب زيارة موقع الارضية الرقمية، واليكم الخطوات المتبعة للحصول علي نتائج الطلاب في الجزائر، والتي لا زالت قيد الظهور، وذلك وفق تصريحات وزارة التربية الوطنية بالجزائر، ونسعد بتقديم رابط مباشر لموقع كشف النقاط والخطوات الازمة لتتمكن من استخراج النتيجة علي الفور