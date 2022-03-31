عاجل- تصريح جديد من الكرملين بشأن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تسلم صورة مفصلة عن آليات دفع ثمن الغاز الروسى بالروبل، مشيرا إلى أنه سيجرى الإعلان عن هذه الآلية قريبا.





وردا على سؤال عما إذا كانت آليات دفع ثمن الغاز مقابل الروبل قد تم تقديمها إلى الرئيس بوتين، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "نعم هذا صحيح". وأضاف بيسكوف:" سنكشف قريبا جدًا عن هذه الآليات، ويمكننا أيضًا توقع أن يجرى ذلك اليوم". يُذكر أن الرئيس الروسى كان قد كلف البنك المركزى والحكومة وشركة الغاز "غاز بروم" بوضع آليات لكيفية التسديد بالروبل مقابل شراء الدول غير الصديقة للغاز الطبيعى الروسى.

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