عاجل - روسيا تعلن عودة 117 ألف مواطن عالقين بالخارج إلى ديارهم

جدة - نرمين السيد - وقال تشيرنيشينكو خلال اجتماع بين الحكومة الروسية وممثلى قطاع السياحة- وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- إن "حوالى 117 ألف من مواطنينا الذين واجهوا صعوبة فى العودة تم إعادتهم إلى الوطن".

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسى إلى أن الحكومة تقدم الدعم لتلك شركات السياحة التى تعيد الروس من الخارج. وقد تم تخصيص أكثر من 10 مليارات روبل (أكثر من 118 مليون دولار) لهذا الغرض.