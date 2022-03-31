جدة - نرمين السيد - ودعت لجنة تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك فى الإمارات العربية المتحدة إلى تحرى رؤية الهلال مساء يوم غد التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق الأول من شهر أبريل.
وذكرت اللجنة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنها ستجتمع غدا الجمعة بعد صلاة المغرب، وذلك فى دائرة القضاء فى أبوظبى، داعية جميع المحاكم الشرعية فى الدولة لتحرى الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- استطلاع هلال رمضان.. الإمارات تكشف عن الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.