عاجل- استطلاع هلال رمضان.. الإمارات تكشف عن الموعد

جدة - نرمين السيد - ودعت لجنة تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك فى الإمارات العربية المتحدة إلى تحرى رؤية الهلال مساء يوم غد التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق الأول من شهر أبريل.

وذكرت اللجنة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنها ستجتمع غدا الجمعة بعد صلاة المغرب، وذلك فى دائرة القضاء فى أبوظبى، داعية جميع المحاكم الشرعية فى الدولة لتحرى الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها.