عضوية أوكرانيا.. زيلينسكى يوجه نداء عاجلا لهولندا

جاء ذلك فى خطاب ألقاه زيلينسكى اليوم الخميس، أمام مجلس النواب فى البرلمان الهولندى، وهو أول رئيس دولة أجنبية يلقى كلمة أمام المجلس، بحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية.
وخلال الخطاب، شكر زيلينسكى هولندا على الدعم الذى قدمته حتى الآن لأوكرانيا، ودعا أوروبا إلى وقف جميع أشكال التجارة مع روسيا - بما فى ذلك النفط والغاز الروسى، مؤكدا أن "الحرب لا يمكن أن تستمر 36 يوما أخرى".
وقارن زيلينسكى ما يحدث فى بلاده بالحرب العالمية الثانية. وقال: "يجب ألا تحدث الحرب العالمية الثانية مرة أخرى، لكن كل شيء يعيد نفسه. بدأت الحرب العالمية الثانية بهجوم على عدد قليل من الدول، ثم بالقنابل على روتردام ولندن. ظل شبح روتردام يخيم على العديد من الدول الأوروبية. إن أوكرانيا مجرد البداية".
كما طلب الرئيس الأوكرانى من هولندا تقديم المزيد من الأسلحة إلى بلاده، والمساعدة فى إعادة بناء أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب، ودعا اللاجئين الأوكرانيين فى هولندا إلى المساعدة والانضمام إلى مشروع "إعادة بناء أوكرانيا".
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