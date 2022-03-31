قصة أبانوب المصري.. مسيحي ينتظر شهر رمضان كل عام

في وسط القاهرة وتحديدا في شارع الفجالة بالقرب من ميدان رمسيس، ستجدا شابا عشرينيا أسمر البشرة منهمكا وسط أقرانه في تعليق زينة الاحتفال بقدوم شهر رمضان، هذا أمر طبيعي لهم جميعا، ولكنه مختلف ومثير بالنسبة له تحديدا حينما تعرف أنه مسيحي يدعى أبانوب عادل.

فرحته لا تقل عن فرحتهم بل قد تزيد لدرجة دفعته إلى التعبير عن ذلك عبر منشور كتبه على مجموعة شبابية على "فيسبوك"، قال فيه إنه المسيحي الذي ينتظر شهر رمضان كل عام، ويفرح بقدومه مع المسلمين نظرا لما له من مكانة كبيرة في قلبه.

منشور أبانوب حقق تفاعلا كبيرا وراحت الكثير من التعليقات تؤكد أن هذه هي مصر، التي تقوم على المحبة وتسع الجميع بمختلف معتقداتهم.

أبانوب حكي لموقع "دوت الخليج" أن تعلقه بشهر رمضان بدأ منذ المرحلة الابتدائية، حينما كان يجلس مع أقرانه الأطفال المسلمين يصنعون زينة رمضان من الورق، ويعلقونها في الشارع وتصل من شرفتهم لشرفة جيرانهم.

قال أبانوب إن أسرته كانت تُحضر له كل عام منذ الطفولة فانوسا احتفالا برمضان مثل أقرانه المسلمين، ومن وقتها يشعر بفرحة كبيرة كلما رأى فوانيس رمضان في الشوارع.

ويؤكد أنه يحب في رمضان زينته وبهجته، التي تملا الشوارع، وكذلك أغانيه التي يحفظها عن ظهر قلب، وخاصة أغنية "الصيام مش كده" لفؤاد المهندس وشويكار.

ورغم أنه يعمل طباخا ماهرا، فإن أبانوب يؤكد أنه يفرح حينما يدعوه أصدقاؤه المسلمون إلى الإفطار أو السحور معهم، ويحب أطعمة فطار رمضان الشهيرة، وخاصة وجبة أول يوم الشهيرة في مصر: البط والمحشي.

أبانوب ينتظر انطلاق المدفع يوميا؛ لينطلق مع أصدقائه المسلمين بعد الإفطار للخروج في شوارع القاهرة بالطقوس الرمضانية.

وقال: "هذا العام شاركت أصدقائي المسلمين في إعداد كراتين رمضان للمحتاجين وشعرت بفرحة كبيرة لا توصف".