tharwa.education.gov.dz 2022 فضاء الاولياء لاستخراج كشف نقاط التلاميذ الفصل الثاني

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني tharwa.education.gov.dz 2022.حيث من المنتظر أن يتم نشر النتائج عبر موقع ثروة لكشف النقاط 2022 في الساعات القليلة القادمة، يذكر أن تلاميذ المراحل التعليمية ابتدائي، متوسط وثانوي في كافة القطر الجزائري اجتازوا امتحانات الفصل الثاني بداية من يوم الأحد 20 مارس وامتدت إلى الخميس 24 مارس 2022، وحاليا ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عن كيفية استخراج كشف النقاط للفصل الثاني عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الشرح المفصل من هذا المقال فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك.

tharwa.education.gov.dz 2022

اجتاز تلاميذ كافة المستويات التعليمية في الجزائر اختبارات الفصل الثاني في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة الطلاب عملت وزارة التربية على توفير جميع الإجراءات اللازمة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورنا في مختلف أنحاء البلاد، وبمجرد الانتهاء من الامتحانات شرع الأساتذة في تصحيح أوراق الاختبارات وإدراج علامات الطلاب على موقع فضاء الأولياء 2022 www tharwa education gov dz.

كيفية استخراج كشف النقاط الفصل الثاني 2022

يمكن لجميع الاولياء أو التلاميذ الاطلاع على كشف النقاط الخاص بالفصل الدراسي الثاني 2022 بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية في وقت سابق والتي جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها التلميذ أو الولي وهو الدخول إلى موقع فضاء اولياء التلاميذ

ثانيا: يجب الضغط على مربع تسجيل جديد “إذا لم تسجل من قبل في الموقع”.

ثالثا: تأتي مرحلة تدوين كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور “إذا كنت مسجل من قبل ولديك حساب على الموقع”.

رابعا: يجب عليك أن تدخل بيانات ولي التلميذ

خامسا: تختار أبنائك المتمدرسين.

سادسا: كتابة بيانات التلميذ والمستوى الذي يدرس فيه.

سابع: النقر على مربع الفصل الدراسي.

ثامنا: ثم الضغط فوق رمز السؤال

تاسعا: ينقر الولي على عرض كشف نقاط الخاص بالتلميذ.

تستطيعون كذلك مشاهدة هذا الفيديو والذي يوضح خطوات الحصول على كشف نقاط التلميذ من خلال موقع فضاء الاولياء بشكل مفصل ودقيق.

طريقة التسجيل في فضاء اولياء التلاميذ 2022

سوف نتعرف على طريقة تسجيل دخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022، حيث من المترقب أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للتلاميذ الابتدائي والمتوسط وكذلك الثانوي بداية من يوم الخميس 30-03-2022، وجاءت خطوات التسجيل كالآتي:

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ. ثم النقر على تسجيل دخول في إذا كنت مسجل مسبقا ولديك حساب. تليها مرحلة الضغط على مربع تسجيل جديد للمسجلين أول مرة ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة من ولي التلميذ. كتابة المعلومات الشخصية للولي. أخيرا طباعة الاستمارة بعد الانتهاء من عملية التسجيل.

كيفية استرجاع كلمة المرور أو البريد الإلكتروني موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

يصادف العديد من الأولياء مشاكل أثناء الدخول على منصة فضاء الاولياء التي تم اتاحتها للاستعلام عن نتائج التلاميذ واستخراج كشف النقاط للفصول الثلاثة، ومن هذه المشاكل وهو نسيان كلمة المرور او البريد الالكتروني الذي يمكن اعادتهما من خلال اتاع خطوات بسيطة جاءت على النحو التالي:

يجب الضغط على نسيان كلمة المرور في الواجهة الرئيسية لمنصة الالكترونية tharwa.education إدخال البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به لأول مرة سوف تحصل على رابط من أجل إنشاء كلمة مرور جديدة على بريدك الالكتروني أما في حالة نسيان البريد الإلكتروني يجب الذهاب إلى مسؤول المدرسة التي يدرس فيها التلميذ لاسترجاع البريد الالكتروني.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه عن طريقة تسجيل الدخول على منصة فضاء الاولياء 2022 من أجل استخراج كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني tharwa.education.gov.dz 2022.