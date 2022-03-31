موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 الفصل الثاني tharwa.education.gov.dz

فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 ، سوف تعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن كشف نقاط الفصل الثاني عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz الذي يعد من بين أهم المنظومات التعليمية التي تم تحديثها مؤخرا من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث أتاحت الوزارة إمكانية اطلاع أولياء الأمور على النتائج المدرسية الخاصة بأبنائهم في كافة الأطوار التعليمية ابتدائي، متوسط وثانوي، بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعرفها البلاد من انتشار فيروس كورنا، وبعد انتحاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كافة المؤسسات التعليمة عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر عمليات بحث عن كيفية استخراج كشف النقاط 2022 الخاص بالفصل الدراسي الثاني من خلال الفضاء المخصص للأولياء وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل في الأسطر التالية من هذا المقال.

فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022

من بين أبرز الخدمات التي توفرها الأرضية الرقمية الخاصة بأولياء التلاميذ وهي استخراج النتائج الفصلية للأبناء المتمدرسين إلكترونيا ويتم ذلك بعد التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022، إذ من المنتظر أن تنشر وزارة التربية الوطنية بدابة من يوم الخميس علامات الطلاب في كافة المراحل التعليمية بعد الانتهاء التام من تصحيح أوراق الامتحانات والتدقيق الجيد في علامات الطلاب قبل رفعها على الفضاء المخصص للأولياء.

فضاء اولياء التلاميذ 2022 كشف النقاط

من المرجح ان يتم الإعلان عن نتائج الطلاب واستخراج كشف النقاط الخاص بالفصل الدراسي الثاني عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022 بداية من يوم الخميس 30-03-2022، ويستطيع كافة الاولياء او التلاميذ الحصول على كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني، عبر اتباع العديد من الخطوات التي جاءت موضحة كما يلي:

الدخول الى موقع فضاء اولياء التلاميذ

النقر على عبارة تسجيل جديد “إذا لم تسجل من قبل يعني ليس لديك حساب في الموقع”.

ثم كتابة كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور “إذا كنت مسجل من قبل”.

إدخال بيانات ولي التلميذ

بعدها يجب ان تختار أبنائك المتمدرسين.

كتابة بيانات التلميذ

ادراج المستوى الذي يدرس فيه.

ثم النقر على مربع الفصل الدراسي.

النقر فوق رمز سؤال

ثم عرض كشف نقاط فضاء اولياء التلاميذ 2022.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادنها الذي يوضح الخطوات بشكل مفصل ودقيق.

طريقة استرجاع كلمة المرور أو البريد الإلكتروني موقع فضاء الاولياء 2022

كل ولي لم يستطع الدخول على منصة فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz واستخراج كشف النقاط الفصل الثاني بسبب نسيانه كلمة المرور |أم البريد الالكتروني ما عليه سوى اتباع الخطوات التالية

النقر على عبارة نسيان كلمة المرور في الواجهة الرئيسية للموقع

بعدها يجب إدخال البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به لأول مرة

سوف تحصل على رسالة في بريدك الإلكتروني تحتوي على رابط من أجل إنشاء كلمة مرور جديدة

أما في حالة نسيان البريد الإلكتروني يجب عليه التوجه إلى مدير المدرسة التي يدرس فيها التلميذ لاسترجاعه.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي بينا فيه لكافة الاولياء الأمور اهم الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في فضاء اولياء التلاميذ واستخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2022