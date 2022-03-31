نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف نقاط الفصل الاول رابط فضاء الأولياء استخراج كشف النقاط tharwa.education.gov.dz 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل الفضاء الرقمي للمدارس وجميع طلاب المدارس الابتدائية في تونس البحث عن البطاقات ذات الأرقام على موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية، من أجل الاطمئنان علي نتائج أبنائهم ومعرفة، 2021-2022، و لمعرفة موعد إعلان النتائج. باستخدام منصة الفضاء الرقمية التي كانت قد وافقت عليها وزارة التربية والتعليم التونسية لغرض إعلان النتائج فقط، و لتسهيل عملية استخلاص النتائج على الطلاب وتقليل حاجتهم لمغادرة منازلهم، والبحث عن معلومات عن النتائج. نتيجة لذلك ، سنشرح رابط النتيجة بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

نتائج الفصل الثاني كشف النقاط 2022

أكمل جميع الطلاب في جميع مستويات التعليم اختبارات الفصل الدراسي الاول عام 2022 وتمت بعدها كافة أعمال التصحيح وكما تمت المراجعة، حيث قام أولياء الامور والطلاب بتكثيف عمليات البحث عن نتائج الفصل الدراسي الأول كما سيتم اعلان كشف نقاط التلاميذ، والذي يتم من خلال الموقع الرسمي المقدم من وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب.

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

كان هناك عدة شكاوى من الطلاب وأولياء أمور الطلاب بعد أن تأخر ظهور نتائج الامتحانات الابتدائية الخاصة بـ نصف العام الدراسي الاول، وكانت وزارة التربية والتعليم التونسية قد أطلقت الموقع الالكتروني لفضاء أولياء التلاميذ لمساعدتهم على التعرف علي نتيجة أبنائهم والفرحة نجاح أطفالهم في المدرسة الابتدائية، وفي الوقت الحالي هناك عمليات بحث مكثفة من كافة أولياء أمور الطلاب في المرحلة الابتدائية على موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022، حيث يتم من خلاله حصول جميع الطلاب على كشف نقاط الفصل الأول لكل المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، سوف ننشر كيفية التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ :

يقوم الطلاب أولاً بالدخول عبر رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 الخاص بالمدارس الابتدائية

ثم يتم بعد ذلك تثبيت التطبيق الخاص بمدرستي

بعد أن يقوم الطالب بدخول التطبيق الخاص يتم اختيار اسم الولاية

في الخطوة التالية يتم اختيار المدرسة

إضافة البيانات المطلوبة من الاسم والبريد الإلكتروني.

إضافة بيانات ولي الأمر من رقم الهاتف وغيرها.

اختيار نتائج الطلاب بالفصل الدراسي الأول.

النقر على اختيار الثلاثي الاول

وستظهر كافة النتائج.

تحديث رابط فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج قائمة النقاط tharwa.education.gov.dz 2022 حيث هناك بحث مكثف حول النتائج لاستخراج قائمة النقاط لأن طلاب المرحلة الابتدائية والثانوية في الجزائر كانوا قد انتهوا من آداء امتحاناتهم في الأيام الأخيرة من العام الدراسي 2022 وقد بدأ بعد ذلك تصحيح الامتحانات للطلبة فوراً من أجل الاستعداد لاعلان النتائجبالوسائل الإلكترونية. هذا العام، يجب على جميع الطلاب الحصول على نتائجهم بالوسائل الإلكترونية بدلاً من الطرق التقليدية.