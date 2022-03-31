نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022 tharwa education لاستخراج كشف النقاط وزارة التربية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022 tharwa education dz لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني الدراسي 2022. حيث من المرتقب ان يتم الإعلان عن نتائج الفصل الثاني لمختلف الأطوار التعليمية ابتدائي، متوسط وثانوي على مستوى جميع التراب الوطني يوم الخميس 31 مارس 2022، وحاليا يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل العالمية من قبل التلاميذ وأوليائهم عن كيفية التسجيل في موقع الرقمنة فضاء الاولياء التي تعد من بين أبرز المنظومات التعليمية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم لكي يتمكن الولي من متابعة المسار الدراسي لأبنائه والاطلاع على العلامات والدراجات التي تحصلوا عليها خلال مسارهم الدراسي، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الدخول على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية فضاء الاولياء tharwa.education.gov.dz 2022 résultats فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك.

موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022 tharwa education dz

من أجل رقمنة قطاع التربية والتعليم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استحدثت وزارة التربية الوطنية موقع فضاء الأولياء 2022 من أجل تسهيل عملية تسجيل التلاميذ في جميع المدارس التعليمية ومتابعة الاولياء لأبنائهم المتمدرسين كما يمكن الاطلاع على معدلاتهم واستخراج كشوف النقاط للفصول الدراسية الثلاثة بعد الانتهاء من اجتياز الاختبارات الرسمية النهائية.

طريقة استخراج كشف النقاط الفصل الثاني 2022

من المقرر أن يتم فتح النظام المعلوماتي موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022 tharwa education dz من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر يوم 31-03-2022 من أجل استخراج كشف النقاط الفصل الثاني 2022 للتلاميذ المراحل التعليمية الثلاثة (الابتدائي، متوسط، ثانوي) بشكل إلكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل إلى المدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورنا ولمعرفة نتائج المفصل الثاني ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة النقر على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

تنقر على تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور إذا سجلت سابقا بالموقع

بالنسبة للذين لم يسجلوا في الموقع يمكنهم الاطلاع على طريقة التسجيل في فضاء الأولياء أسفل المقال

ثم تنقر على نتائج أبنائي كما هو موضح في الصورة

ثم تضغط على تبويب اختر الفصل

يجب أن تختار نتائج الفصل الدراسي الذي ترغب في الاطلاع عليه كما هو موضح في الصورة

وأخيرا سوف تظهر كشوفات النقاط الخاصة بالتلميذ المراد الاطلاع على نتائجه

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

أول خطوة الدخول على رابط فضاء الأولياء 2022 https://tharwa.education.gov.dz

تضغط على تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل من قبل

يجب أن تدخل بيانات الولي بالتفصيل

ثم إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بالولي الأمر

بعدها سوف تنتقل إلى الواجهة الرئيسية للمنصة

قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين

اضغط على تسجيل جديد

إدخال معلومات الأبناء المتمدرسين

طبع الاستمارة

يجب على الولي الذهاب إلى المدرسة التي يدرس فيها ابنه وإمضاء الاستمارة وسيتحصل الولي على وصل استلام ويصبح حسابه مفعل ويستطيع الدخول عليه عبر استخدام البريد الإلكتروني المسجل به وكلمة المرور.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح طريقة التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 tharwa education dz.

كما أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه في حالة نسيان كلمة المرور للدخول على منصة فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz 2022 لاستخراج كشف النقاط، يجب على الولي النقر على نسيان كلمة المرور الموجودة في الواجهة الرئيسية للموقع، ثم إدخال البريد الإلكتروني المسجل به سابقا، بعدها سيتم إرسال رابط على بريدك الإلكتروني يخبرك بإمكانية إنشاء كلمة مرور جديدة، اما في حلة نسيان البريد الالكتروني فيجب على الولي التوجه للمدرة والتواصل مع مسؤول المدرسة لاسترجاعه والدخول بصفة عادية على موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022 tharwa education dz.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن موضوع فضاء أولياء التلاميذ 2022 tharwa education dz وطريق التسجيل من أجل استخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني لجميع المستويات التعليمية في الجزائر بعد ان اكدت وزارة التربية الوطنية على الانتهاء التام من تصحيح اوراق الاختبارات في موعدها المحدد.