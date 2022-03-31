عاجل- أوكرانيا تتوقع شن مزيد من القصف الروسى على مدن كييف

جدة - نرمين السيد - قالت الإدارة العسكرية فى أوديسا، إن القوات الروسية تعيد تركيب صواريخ كروز على سفن حربية فى القاعدة البحرية الروسية فى شبه جزيرة القرم، ومن المحتمل أن تشن ضربات تستهدف أوديسا ومدن أوكرانية أخرى فى المستقبل القريب.





وقال المتحدث باسم الإدراة العسكرية فى أوديسا سيرهى براتشوك - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، إن وحدات الدفاع الجوى الأوكرانية تستعد لصد الهجمات. وأضاف براتشوك أنه "تم تجديد مخزون صواريخ كروز /3 إم-54/ على فرقاطة الأدميرال ماكاروف فى القاعدة البحرية فى سيفاستوبول. وعلى العدو أن يدرك أن قوات دفاعنا الجوى تضع عينها على كل صاروخ من صواريخهم". وأشار المتحدث إلى أن "احتمال وقوع ضربات صاروخية على أوديسا ومناطق أخرى لا يزال مرتفعاً. ويستمر التهديد بسبب إطلاق صواريخ كروز البحرية المثبتة على السفن التى تتمركز حاليًا فى البحر الأسود". وأوضح أن صاروخ كروز من طراز /3 إم-54/ تنطلق بسرعة 800 كيومتر فى الساعة ويملك خاصية الاستهداف وقادر على تغيير مساره عدة مرات ولذلك من الصعوبة إسقاطه.

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